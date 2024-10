Nächster Premier-League-Klub an Marmoush dran

IMAGO/UWE KRAFT

Omar Marmoush erzielt den einzigen Frankfurter Treffer im Spiel gegen Leverkusen

Omar Marmoush von Eintracht Frankurt führt aktuell die Torjägerliste in der Bundesliga an. Das weckt Begehrlichkeiten. Das Interesse von Vereinen wie dem FC Liverpool, dem FC Arsenal oder West Ham ist bereits bekannt. Jetzt beschäftigt sich ein weiterer England-Klub mit dem Ägypter.

15 Tore hat Eintracht Frankfurt in der bisherigen Bundesliga-Saison geschossen, mehr als die Hälfte gehen davon auf das Konto von Omar Marmoush. Der Stürmer netzte bereits neun Mal und steht damit an der Spitze der Torjägerliste.

Wettbewerbsübergreifend steht Marmoush bei zehn Toren in zehn Spielen. Da kommt in den großen europäischen Nationen nur ein Erling Haaland mit elf Toren aus elf Spielen mit. Die starke Form vom Frankfurter Angreifer bleibt wenig überraschend nicht unbemerkt.

Vor allem aus der Premier League wurde in den letzten Wochen das Interesse verschiedener Top-Klubs wie vom FC Liverpool oder vom FC Arsenal bekannt. Jetzt gesellt sich laut "teamtalk.com" auch der FC Chelsea hinzu.

Doch der Deal dürfte für Chelsea in jedem Fall teuer werden. Marmoush hat in seinem bis Sommer 2027 laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel. Und die Eintracht will wohl den Ägypter nicht so einfach ziehen lassen, eine mögliche Ablöse könnte sich auf bis zu 60 Millionen Euro belaufen, hieß es zuletzt in Medienberichten.

Eintracht Frankfurt: Wechselt Marmoush in die Premier League?

Für den Bundesligisten wäre das ein sehr guter Deal, bedenkt man, dass Frankfurt den 25-Jährigen für nur sechs Millionen Euro vom VfL Wolfsburg holte. Bei Chelsea bekäme Marmoush Konkurrenz durch Sturmtalent Nicolas Jackson. Jacksons Entwicklung genieße bei Chelsea aber Priorität.

Neben dem FC Chelsea war zuletzt auch der FC Liverpool am Frankfurt-Stürmer interessiert. Beim Ex-Klopp-Verein könnte Omar Marmoush seinen Landsmann Mo Salah ersetzen.