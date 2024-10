Bericht: Füllkrug könnte West Ham im Winter wieder verlassen

IMAGO/Shaun Brooks

Die Zukunft von Niclas Füllkrug bei West Ham ist laut Medienberichten ungewiss

Für kolportierte 27 Millionen Euro wechselte Niclas Füllkrug im Sommer vom BVB zu West Ham United. Vor allem verletzungsbedingt konnte der deutsche Fußball-Nationalstürmer in der Premier League bisher noch nicht richtig Fuß fassen. Indes verdichten sich die Anzeichen, wonach seine Zeit in London schon im Januar wieder vorbei sein könnte.

Niclas Füllkrug konnte den hohen Erwartungen, die durch seinen Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham entstanden, noch nicht gerecht werden. Das liegt vor allem an der Achillessehnenreizung, die den DFB-Star seit dem 7. September vom Fußballplatz fernhält.

An diesem Tag bestritt "Fülle" beim 5:0-Sieg gegen Ungarn in der Nations League sein bislang letztes Match in dieser Saison, zu dem er auch die 1:0-Führung in der 27. Minute beisteuerte.

Passt Füllkrug nicht zu West Ham Spielsystem?

Für West Ham kam der Angreifer in den ersten drei Premier-League-Partien zu drei Kurzeinsätzen über insgesamt 63 Minuten. Ein Comeback ist immer noch nicht absehbar.

Für die Hammers, die nach acht Spieltagen nur den 15. Platz in der Liga belegen, ist Füllkrugs Ausfall besonders schmerzhaft - zumal jetzt auch sein Sturmpartner Mohammed Kudus nach einer Roten Karte bei 1:4 im Derby gegen Tottenham Hotspur für drei Spiele gesperrt wurde.

Ob und wie schnell sich Füllkrug nach seiner Rückkehr auf dem Platz integrieren kann, bleibt allerdings abzuwarten. Denn laut dem "kicker" ist Michail Antonio als Mittelstürmer beim Conference-League-Sieger von 2023 gesetzt.

Füllkrugs Stil passe derweil "nicht perfekt zu West Hams schnellem Kurzpassspiel", urteilte das Fachmagazin und schließt deshalb auch einen "Neustart" des DFB-Stürmers im neuen Jahr an anderer Stelle nicht aus. Trainer Julen Lopetegui wolle jedenfalls, dass West Hams deutscher Fußballdirektor Tim Steidten "im Januar einen fitten Ersatz" verpflichte, hieß es im Bericht unter Berufung auf Medienberichte aus England weiter.