Trainer-Knall: Drittligist sägt Hollerbach wieder ab

IMAGO/Fabian Kleer

Bernd Hollerbach ist nicht mehr länger Trainer von Hansa Rostock

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sich nach nur wenigen Monaten von seinem Cheftrainer Bernd Hollerbach getrennt. Das gab der Klub am Donnerstagvormittag offiziell bekannt.

Absteiger Hansa Rostock hat als Reaktion auf den schlechten Saisonstart in der 3. Liga seinen Trainer Bernd Hollerbach "mit sofortiger Wirkung" freigestellt. Vorerst werden die Co-Trainer Simon Pesch und Marcus Rabenhorst die Mannschaft übernehmen. Das Duo übernimmt auch für das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr) die Verantwortung.

"Nach eingehender Analyse der bisherigen Spiele fehlt der sportlichen Leitung, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die finale Überzeugung, dass sich die derzeitige tabellarische Situation unter Bernd Hollerbach kurzfristig verbessern wird. Daher sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen und haben entschieden, den Chef-Trainer freizustellen", begründete Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball der Rostocker.

Der 54 Jahre alte Hollerbach war erst im Sommer zur Hansa-Kogge gestoßen, nachdem er eine Saison lang ohne Anstellung im Trainergeschäft war.

Hollerbach bedauert Blitz-Aus bei Hansa Rostock

"Wir danken Bernd Hollerbach für seinen hohen persönlichen Einsatz beim F.C. Hansa. Er hat nach dem Zweitliga-Abstieg in einer sehr schwierigen Phase die Verantwortung übernommen und tatkräftig mitgeholfen, den notwendigen Umbruch mitzugestalten", so der Rostocker Chef weiter: "Leider haben am Ende die erhofften Ergebnisse gefehlt. Für seine weitere Trainerlaufbahn und auch privat wünschen wir ihm alles Gute."

Hansa hatte zuletzt beim 0:2 beim 1. FC Saarbrücken die fünfte Niederlage im elften Saisonspiel kassiert. Damit belegt der Absteiger den 18. Platz in der Tabelle, Schlusslicht Osnabrück hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto..

Der einstige HSV-Profi kam in der Vereinsmitteilung ebenfalls zu Wort: "Ich bedauere es sehr, dass meine Arbeit hier endet. Ich habe mit viel Leidenschaft alles versucht, um die Kogge wieder in ein gutes Fahrwasser zu bekommen."