Schalke-Fans stellen Support ein - van Wonderen reagiert

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kees van Wonderen konnte mit dem FC Schalke 04 noch keine Punkte holen

Auch im zweiten Spiel unter Kees van Wonderen kassierte der FC Schalke eine Niederlage. Beim 3:4 (1:3) gegen die SpVgg Greuther Fürth stellten die Fans sogar den Support ein. Eine Reaktionen, die der neue Coach nachvollziehen kann.

Beim Halbzeitstand von 1:3 haben die Anhänger des FC Schalke 04 beschlossen, die Unterstützung für ihre Mannschaft einzustellen. Die Fans verzichteten auf Gesänge, Fahnen und Banner.

"Das ist komplett verständlich. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Schalke-Spiel so läuft", sagte van Wonderen nach dem Spiel. Der Niederländer ergänzte: "Wenn wir gegen Fürth spielen, nicht gut verteidigen und die Offensive nicht gut ist, dann ist es logisch, dass die Fans enttäuscht sind. Das müssen wir hinnehmen und es professionell sehen."

Seine Spieler nahm van Wonderen in Schutz. "Die Spieler haben versucht, ihr Bestes zu geben, auch wenn ihnen das nicht gelungen ist", so der 55-Jährige, der die Marschroute vorgab: "Wir müssen weitermachen. Die Fans wissen, dass wir Schalker alle zusammen in dieser Situation sind. Und dass wir da nur zusammen rauskommen können."

Van Wonderen fordert Reaktion von Schalke-Mannschaft

Nun liege es an der Mannschaft, eine Reaktion zu zeigen. "Das honorieren die Fans dann. Sie würden Schalke nie im Stich lassen", betonte van Wonderen.

Nach dem Spiel waren die Fans wieder lautstark zu hören und verabschiedeten ihr Team mit lauten Buhrufen vom Platz. "Absolut scheiße" habe sich das angefühlt, sagte Kapitän Paul Seguin bei "Sky": "Wir haben uns was anderes vorgenommen. Wir spielen nicht das, was Schalke 04 wert ist. Die Gegentore sind zu billig."

Vor dem DFB-Pokalspiel am Dienstag (18.00 Uhr) beim Bundesligisten FC Augsburg zeigten die Königsblauen über weite Strecken eine katastrophale Defensivleistung.

Nach zehn Spielen steht der FC Schalke 04 nur mit zwei Siegen und zwei Remis da.