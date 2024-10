Kristensen fehlt Frankfurt "in den kommenden Wochen"

IMAGO/MATTHIAS KOCH/SID/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Kristensen verletzte sich gegen Union

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf den dänischen Nationalspieler Rasmus Kristensen verzichten.

Wie die SGE bekannt gab, erlitt der 27-Jährige am Sonntag beim 1:1 bei Union Berlin "eine Verletzung an der Muskulatur im Oberschenkel". Laut Verein fehlt Kristensen damit "in den kommenden Wochen".

Kristensen, der in Berlin bereits nach 38 Minuten ausgewechselt wurde, spielt seit dieser Saison bei der Eintracht und stand in bislang zwölf Pflichtspielen auf dem Platz.