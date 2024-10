Verwirrung um Drexler-Kehrtwende bei Schalke

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Dominick Drexler steht noch bis 2025 beim FC Schalke 04 unter Vertrag

Wird Dominick Drexler beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 begnadigt? Um eine mögliche Kehrtwende bei dem aussortieren Routinier gibt es widersprüchliche Meldungen.

Am Montag hatte die "Bild" berichtet, dass es "keine Tabus mehr" beim FC Schalke 04 gibt. Demnach ist eine Begnadigung von Drexler durchaus möglich.

Laut "Sky" jedoch ist an diesen Gerüchten nichts dran. Demnach bleibt der 34-Jährige weiter außen vor.

Drexler war bereits im Endspurt der vergangenen Saison suspendiert worden. Der offensive Mittelfeldspieler habe sich rund um das Auswärtsspiel bei Hannover 96 (1:1) über die Mannschaft gestellt, sagte Ex-Coach Karel Geraerts damals.

Drexler hatte zwischenzeitlich bei der Reservemannschaft des FC Schalke 04 mittrainiert. Mittlerweile hält er sich aber nur noch individuell fit.

Kaderplaner Ben Manga hatte im September noch betont, für Drexler sei auf Schalke "die Tür zu". Im Sommer versuchte der Revierklub, den bis 2025 datierten Vertrag mit dem früheren Kölner aufzulösen. Es kam allerdings nicht zu einer Einigung zwischen den Parteien.

Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 unter Druck

Nach zwei Niederlagen unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen herrscht beim FC Schalke 04 Alarmstimmung.

Nach zehn Spieltagen liegen die Königsblauen mit nur acht Punkten auf dem 15. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt gerade einmal einen Punkt.

Laut "Sky" droht van Wonderen sogar das Blitz-Aus. Sollten auch die beiden anstehenden Spiele im DFB-Pokal am Dienstag beim FC Augsburg (18:00 Uhr) und in der Liga am Freitag gegen den SSV Ulm 1846 (18:30) verloren werden, sei durchaus möglich, dass Schalke die Reißleine zieht und sich schon wieder dem neuen Trainer trennt.

Sollte dieser Fall eintreten, könnte Jakob Fimpel die Geschicke (erneut) interimsweise übernehmen, heißt es.