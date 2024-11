Wie wollen Sie die Talfahrt stoppen, Herr Sahin?

IMAGO/Merk

BVB-Coach Nuri Sahin blickt vor Leipzig auf drei Niederlagen in Folge zurück

Am Samstagabend (18:30 Uhr/Sky) empfängt Borussia Dortmund den Tabellenzweiten RB Leipzig zum Spitzenspiel des neunten Bundesliga-Spieltags. Auf der Pressekonferenz vor der Partie stellt sich BVB-Trainer Nuri Sahin den Fragen der Journalisten.

+++ BVB gegen Leipzig: Viele Ausfälle auf beiden Seiten +++

Die BVB-Ausfallliste ist vor dem Spitzenspiel gegen Leipzig lang. Mit Karim Adeyemi (Muskelverletzung im Oberschenkel), Julien Duranville (Muskelverletzung im Oberschenkel), Debütant Almugera Kabar (Gelb-Rot-Sperre), Giovanni Reyna (Leistenverletzung), Julian Ryerson (Adduktorenprobleme), Niklas Süle (Syndesmoseverletzung) und Yan Couto (Muskelverletzung am Gesäß) sind gleich sieben Akteure unpässlich.

Die Gäste aus Leipzig müssen gleich fünf Profis ersetzen. Unter ihnen sind auch mehrere Leistungsträger: Alassane Ouedraogo (Aufbautraining), David Raum (Sprunggelenk-OP), Xaver Schlager (Kreuzbandriss), Nicolas Seiwald (Adduktorenverletzung) und Xavi Simons (Sprunggelenk-OP).

+++ BVB gegen Leipzig: Wie reagiert Sahin auf Dortmunds Talfahrt? +++

Erst die 2:5-Klatsche bei Real Madrid, dann das so überraschende wie enttäuschende 1:2 beim FC Augsburg und schließlich das 0:1 nach Verlängerung und das damit verbundene Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg: Der BVB sieht sich gerade mit stürmischen Zeiten konfrontiert.

Drei Niederlagen hintereinander hatte es zuletzt in der Saison 2013/14 unter Jürgen Klopp gegeben. Im heimischen Signal-Iduna-Park hoffen die Westfalen nun auf die Trendwende. Die ist auch dringend nötig: Vor dem Bundesliga-Spitzenmatch gegen Leipzig findet sich der BVB mit 15 Punkten aus acht Partien nur auf Platz sieben wieder.

+++ BVB: Leipzig kommt mit Rückenwind +++

Im Liga-Alltag hatte das Team von Trainer Nuri Sahin zuletzt große Mühe. Beim 1. FC Union Berlin setzte es vor der Länderspielpause eine 1:2-Niederlage. Im Heimspiel gegen Aufsteiger FC St. Pauli retteten die Westfalen mit Ach und Krach einen 2:1-Erfolg ins Ziel. Vergangene Woche setzte es ein 1:2 beim FC Augsburg.

Bei den noch ungeschlagenen Gästen läuft es dagegen rund in der Liga. Auf das 0:0 bei St. Pauli am 22. September folgten vier Siege am Stück. Gegen Augsburg (4:0), beim 1. FC Heidenheim (1:0), bei Mainz 05 (2:0) und beim jüngsten 3:1-Heimerfolg im Verfolgerduell gegen den SC Freiburg präsentierte sich das Team von Ex-BVB-Coach Marco Rose auf der Höhe des Geschehens. Als Zweiter mit 20 Punkten sind die Leipziger folglich gleichauf mit Tabellenführer FC Bayern München.