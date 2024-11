Fortuna-Kapitän schlägt Aufstiegs-Alarm

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

André Hoffmann ist Kapitän bei Fortuna Düsseldorf

Nach der überraschenden 0:1-Auswärtsniederlage bei Preußen Münster ist Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung in der 2. Bundesliga los und rangiert derzeit nur noch auf Platz drei. Bei F95-Kapitän André Hoffmann schrillen längst die Alarmglocken.

Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Zweitliga-Spielen ist das große Saisonziel, endlich in die Erstklassigkeit zurückzukehren, wieder deutlich in Gefahr geraten.

Die Partie beim Aufsteiger aus Münster war dabei für Innenverteidiger Hoffmann ein Spiegelbild der letzten Wochen in Düsseldorf.

"Die 90 Minuten von uns waren viel zu dünn, um in dieser Liga zu punkten. Da ist es auch völlig egal, bei welchem Gegner man spielt, so nimmt man nichts mit. Wir hatten viel Ballbesitz, aber nur in Räumen, wo man dem Gegner nicht wehtut", analysierte der 31-Jährige im Gespräch mit dem "kicker".

Nach dem Sturz auf Platz drei in der Tabelle hinter dem neuen Führungsduo Hannover 96 und SC Paderborn gehe es für die Fortunen nun darum, schnellstmöglich die Form der ersten sieben Spieltage wiederzufinden, als sie noch ungeschlagen die Tabellenspitze bekleideten.

"Es tut schon weh, dass wir überholt wurden. Aber um oben zu bleiben, muss man allerdings viel mehr machen. Da fehlt mir auch die letzte Galligkeit und auch der letzte Schritt, unbedingt das Tor machen oder das eigene Tor verteidigen zu wollen", stellte Hoffmann bei seinen Düsseldorfern auch die Mentalitätsfrage.

Hoffmann übt sich in Selbstkritik

Im Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellenzweiten SC Paderborn am kommenden Samstagabend (ab 20:30 Uhr) gehe es nun darum, den Turnaround zu schaffen, betonte der Abwehrchef der Rheinländer: "Jetzt müssen wir zeigen, dass wir tatsächlich eine coole Truppe sind."

Mit der nötigen Selbstkritik wies Hoffmann darauf hin, dass in allen Mannschaftsteilen wieder eine Leistungssteigerung her müsse.

"Hinten müssen wir deutlich sauberer sein. Gerade bei Kontern sehen wir nicht gut aus. Die Konsequenz hat also nicht nur vorne gefehlt, und das war auch in den vorherigen Spielen der Fall. Das müssen wir knallhart analysieren, sonst holen wir gegen keinen Gegner Punkte", schlug der Führungsspieler der Düsseldorfer lauten Aufstiegs-Alarm.