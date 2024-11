Pressestimmen: "Lustlos-Star schießt BVB zum Sieg"

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Der BVB jubelte spät gegen Sturm Graz

Der verletzungsgeplagte BVB hat sich in der Champions League knapp mit 1:0 gegen Sturm Graz durchgesetzt. Für Real Madrid und Manchester City gab es dagegen überraschend deutliche Niederlagen. Die Pressestimmen zur Königsklasse:

BVB vs. Sturm Graz (1:0)

Deutschland

kicker: "Mit dem späten Sieg gegen Sturm Graz hat sich Borussia Dortmund vorerst in der Spitzengruppe der Champions League festgesetzt. Die ersatzgeschwächten BVB-Akteure überzeugten auch durch ihre hohe Laufbereitschaft."

Bild: "Lustlos-Star schießt BVB zum Sieg! Ausgerechnet Malen – er wollte den Ruhrpott-Klub schon mehrfach verlassen. Zudem soll er intern nach BILD-Infos wegen seiner Laufleistung in der Kritik stehen."

ntv: "Letzter Joker rettet späten BVB-Sieg gegen Außenseiter. Die Personaldecke bei Borussia Dortmund ist so dünn, dass gegen Sturm Graz Bankplätze leer bleiben müssen. Das letzte Aufgebot des BVB tut sich lange schwer. Kurz vor Schluss entscheidet der einzige gestandene Profi, der es nicht in die Startelf geschafft hat, die Partie des vierten CL-Spieltags."

Süddeutsche Zeitung: "Dortmund muss gegen Graz neun Ausfälle verkraften und schleppt sich geradeso zu einem 1:0-Sieg. Das Tor fällt in der 85. Minute - und vielen Spielern sind ihre Blessuren anzumerken."

Österreich

Kronen Zeitung: "Spätes Tor lässt Sturms Sensation beim BVB platzen. Lange hatte es nach einer Sensation ausgesehen, ehe Donyell Malen Sturm Graz in der 85. Minute doch noch einen Strich durch die Rechnung machte."

oe24: "Tapfere Grazer bleiben gegen Dortmund unbelohnt. Einen Treffer bekam man gestern Abend im Signal Iduna Park erst spät zu sehen. Nichtsdestotrotz präsentierten sich die Hausherren bereits kurz nach Anpfiff als die dominantere Mannschaft, beanspruchten das Leder überwiegend für sich."

Kurier: "Österreichs Meister hat sich gegen den deutschen Topklub gut verkauft. Doch im vierten Spiel gab es die vierte Niederlage."

Real Madrid vs. AC Mailand 1:3

Spanien

Marca: "Totale Krise bei Real Madrid. Madrid hat keine Abwehr. Sieben Gegentore bei den letzten beiden Niederlagen gegen Barca und Milan. Madrid ist abgestürzt."

AS: "Das Feuer erreicht Europa. Milan hat das Krisen-Kabinett in Madrid einberufen."

Sport: "Eine echte Katastrophe. Die Niederlage gegen Mailand, die noch höher hätte ausfallen können, hat eine Mannschaft von Real Madrid in den Abgrund gestürzt."

Mundo Deportivo: "Das Schlimmste für Madrid ist nicht so sehr die Niederlage, sondern das schlechte Bild, das sie in beiden Spielen abgaben. Es war eine Mannschaft, die viele Zweifel aufkommen lässt, vor allem in der Verteidigung, und im Angriff sind Vinicius und Mbappé nicht die Stürmer, die den Unterschied ausmachen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Milan verwirklicht den verbotenen Traum."

Calciomercato: "Milan-Show im Bernabeu. Ancelotti steckt jetzt in einer Krise."

La Stampa: "Galaktische für eine Nacht. Der unverständlichste AC Mailand aller Zeiten, Siebter in der Liga und mit einem Trainer, der immer in der Schwebe ist, schenkt sich einen historischen Sieg im neuen Bernabeu."

Sporting CP vs. Manchester City 4:1

England

Sun: "Ruben Amorim zeigt eine taktische Meisterleistung und setzt damit ein deutliches Zeichen vor dem Wechsel zu Manchester United."

Daily Mail: "Amorim hatte City als die beste Mannschaft der Welt und Pep Guardiola als den besten Trainer der Welt bezeichnet, doch er demontierte beide. City hat in der Ära von Pep Guardiola selten eine derartige Demütigung erlitten, doch in einer furiosen zweiten Halbzeit zerstörten Amorim und Sporting die Mannschaft mit 4:1 und verdammten City zur ersten Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in allen Wettbewerben seit 2018."

Mirror: "Ruben Amorim sicherte sich einen der größten Siege in der Geschichte von Sporting Lissabon."

Portugal

Record: "Gyökeres verschlingt Haaland im ersten Amorim-Guardiola-Derby."

A Bola: "Sechzig Jahre nach dem 5:0-Sieg gegen Manchester United schrieb Sporting in Alvalade erneut Geschichte und besiegte Manchester City in einer magischen Nacht, in der Amorims Pragmatismus über Guardiolas Lyrik siegte."