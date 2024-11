Diese HSV-Stars könnten bei Nicht-Aufstieg gehen

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Davie Selke (l.) und Robert Glatzel könnten den HSV im Sommer verlassen

Auch im siebten Zweitliga-Jahr in Folge läuft es beim Hamburger SV noch nicht so richtig rund. Nach einem gelungen Saisonstart zeigten die Rothosen zuletzt in Elversberg und gegen Nürnberg eine durchwachsene Leistung. Sollte ein Aufstieg erneut nicht gelingen, dann sind Leistungsträger wie Davie Selke wohl nicht zu halten.

In Abwesenheit von Top-Torjäger Robert Glatzel schwang sich Davie Selke zuletzt zur Lebensversicherung des Hamburger SV auf. Der vom 1. FC Köln gekommene Stürmer steht bei den Norddeutschen noch bis 2026 unter Vertrag. Nun sind neue Details zum Arbeitspapier des Angreifers durchgesickert.

Laut "Sport Bild" gilt der Kontrakt des ehemaligen U21-Nationalspielers ab Sommer 2025 nur dann, wenn der HSV die seit Jahren angepeilte Rückkehr in die 1. Bundesliga auch gelingt. Bleibt der Klub zweitklassig, dann steht Selke ab dem 01. Juli nicht mehr in Hamburg unter Vertrag.

Bundesliga: Elfadli heftig umworben

Der Sportzeitschrift zufolge fühlt sich der ehemalige Bremer allerdings wohl in der Hafenstadt, sodass er sich einen Verbleib bei den Rothosen auch im Falle eines Nicht-Aufstieges durchaus vorstellen kann. Jedoch soll den 29-Jährigen auch ein Wechsel ins Ausland durchaus reizen, heißt es.

Ebenfalls unklar ist, ob auch Sommer-Neuzugang Daniel Elfadli im Falle eines Verpassens des Saisonziels zu halten ist. Die "Sport Bild" vermeldet in ihrer Mittwochsausgabe, dass der Mittelfeldspieler das Interesse mehrerer Klubs aus der Bundesliga geweckt hat. So sollen e Union Berlin, Mainz 05 , SC Freiburg und Werder Bremen ein Auge auf den Abräumer geworfen haben.

Mit Ludovit Reis, Prag-Leihgabe Adam Karabec und Robert Glatzel steht hinter weiteren drei HSV-Stars ein Fragezeichen. Das Trio empfahl sich in der jüngeren Vergangenheit bereits für höhere Aufgaben. Laut "Sport Bild" sind Reis und Karabec nur dann zu halten, wenn sie kommende Saison in der Bundesliga auflaufen können.