Titelkandidat? Toppmöller mahnt zur Demut

FIRO/SID

Dino Toppmöller und Eintracht Frankfurt überzeugen bislang in allen Wettbewerben

Trainer Dino Toppmöller will sich mit dem formstarken Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht von den bisherigen Resultaten blenden lassen.

"Erwartungshaltung ist immer so eine Sache. Letzte Woche waren wir in einer gefühlten Krise, jetzt ist es so, dass wir Titelkandidat sind", sagte er vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Slavia Prag am Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+).

Die Eintracht ist in allen drei Wettbewerben derzeit gut dabei. Gerade die zwei Siege der vergangenen Woche in der Bundesliga und dem DFB-Pokal weckten vermeintlich hohe Erwartungen, die Toppmöller aber erst einmal beiseite schob. "Mein Motto ist immer: Demütig bleiben, mit beiden Füßen auf dem Boden und jedes Spiel mit 100 Prozent angehen", sagte der Coach.

Gegen Prag, das in drei Spielen bislang vier Punkte sammelte, erwarte er "auf dem Papier mit Sicherheit das schwierigste Heimspiel - bei allem Respekt vor den anderen Gegnern". Die Eintracht, mit sieben Zählern auf Play-off-Kurs, wolle "den Gegner in die Knie zwingen. Dann können wir auch in der Europa League mal schön auf die Tabelle schauen, weil die dann noch schöner aussieht", meinte Toppmöller.