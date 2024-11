FC Bayern kratzt an irrem Bundesliga-Rekord

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Der FC Bayern trifft auswärts so häufig wie nie zuvor

Der FC Bayern zeigt sich unter seinem neuen Cheftrainer Vincent Kompany bis dato sehr offensivstark und torgefährlich in der Bundesliga. Die torhungrigen Münchner könnten am Samstagnachmittag beim FC St. Pauli (ab 15:30 Uhr) für einen neuen Allzeit-Rekord im deutschen Fußball-Oberhaus sorgen.

Die Treffsicherheit des Tabellenführers schlug sich bis dato vor allem in den Auswärtsspielen nieder. Fünfmal trat der FC Bayern in der laufenden Spielzeit bislang auf fremdem Geläuf an, erzielte dabei herausragende 22:6 Tore.

Die Besonderheit: Bei allen fünf bisherigen Gastspielen in der Meisterschaft traf der deutsche Rekordmeister mindestens dreimal in des Gegners Tor. Eine sagenhafte Ausbeute, die am zehnten Spieltag im Hamburger Millerntor-Stadion gegen St. Pauli fortgesetzt werden soll.

Gelingen den Bayern auch beim Aufsteiger mindestens drei eigene Treffer, wäre ein neuer Rekord in der Bundesliga aufgestellt. Nie zuvor ist nämlich einer Mannschaft dieses Kunststück gelungen, drei oder mehr eigene Tore in den ersten sechs Auswärtsspielen zu markieren.

FC Bayern beeindruckt mit Torgefahr in der Fremde

Die bislang erzielten 22 Auswärtstore nach fünf Partien in der Fremde sind sowieso schon neuer Start-Rekord in der Bundesliga-Geschichte. Drei Treffer waren es zum Start beim VfL Wolfsburg, es folgten die Schützenfeste bei Holstein Kiel (6:1) und Werder Bremen (5:0) sowie das 3:3-Remis bei Eintracht Frankfurt und vor zwei Wochen das 5:0 beim VfL Bochum.

Derzeit hat der FC Bayern mehr Auswärtstore erzielt als die Konkurrenten FC Augsburg, Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und SC Freiburg zusammen. Und auch der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen hat mit zehn erzielten Auswärtstoren bisher nicht einmal halb so viele Tore in fremden Stadien erzielt wie die Münchner.