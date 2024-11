Neuzugang spaltet den FC Schalke 04

IMAGO/Thomas Pakusch

Ilyes Hamache ist beim FC Schalke 04 nur Bankdrücker

Neuzugang Ilyes Hamache kommt beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 kaum zum Zug. Der Flügelstürmer soll nun sogar für eine Spaltung bei den Königsblauen sorgen.

Im Sommer überwies der FC Schalke 04 circa 300.000 Euro an den französischen Klub FC Valenciennes, um sich die Dienste von Ilyes Hamache zu sichern. Bei den Knappen unterschrieb der Franzose einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Doch bislang spielt Hamache überhaupt keine Rolle. Unter Ex-Trainer Karel Geraerts durfte er der 21-Jährige drei Mal ran - und enttäuschte dabei komplett. Interims-Coach Jakob Fimpel fand keine Verwendung für den Angreifer und schickte ihn sogar zur U23 in die Regionalliga.

Auch der neue Übungsleiter Kees van Wonderen verzichtete bislang gänzlich auf Hamache.

Dennoch gibt es im Verein Fürsprecher. Laut "Bild" soll sich Moussa Sylla bei den Bossen für mehr Einsätze seines Landsmanns ausgesprochen haben.

Belastet Hamache das Betriebsklima beim FC Schalke 04?

Dem Bericht zufolge spaltet die Frage nach Hamaches Leistungsvermögen sowohl den Klub als auch die S04-Kabine. Dadurch könne das "Betriebsklima belastet" werden, heißt es weiter.

Hamache, der sowohl die algerische als auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, ist flexibel einsetzbar - kann sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren. In Valenciennes kam er auf 90 Profi-Einsätze - den Großteil davon in der zweiten französischen Liga.

Von dem Transfer hat sich der FC Schalke 04 offenbar mehr erhofft.

"Ilyes hat in seinen über 80 Spielen in der zweiten französischen Liga gezeigt, dass er ein kreativer Fußballer mit gutem Spielverständnis ist. Mit seinem Profil, das er in seinem jungen Alter noch weiterentwickeln kann, ist er offensiv sowohl außen als auch im Zentrum einsetzbar", hatte der damalige Sportdirektor Marc Wilmots im Zuge der Verpflichtung gesagt.