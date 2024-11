Neuer Top-Kandidat auf Hoeneß-Nachfolge durchgesickert

IMAGO/Victor Fraile

Sebastian Jaissle arbeitet aktuell in Saudi-Arabien

Der Verbleib von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart über den Sommer 2025 hinaus gilt aktuell als fraglich. Mittlerweile werden immer mehr Namen als mögliche Nachfolger des Coaches gehandelt.

Nachdem in der vergangenen Woche bereits Sandro Wagner als möglicher neuer Cheftrainer der Schwaben gespielt wurde, soll es nun einen weiteren Top-Kandidaten auf eine mögliche Nachfolge von Hoeneß an der VfB-Seitenlinie geben.

Laut eines "Sky"-Berichts wird Sebastian Jaissle bei den Stuttgartern hoch gehandelt, sollte es im kommenden Sommer Handlungsbedarf auf dem Trainerposten geben.

Der 36-Jährige machte während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg mit einem herausragenden Punkteschnitt von 2,28 in 92 Spielen auf sich aufmerksam, wechselte im Juli 2023 dann nach Saudi-Arabien. Dort coacht er den Klub Al-Ahli SFC und arbeitet dort gemeinsam unter anderem mit Roberto Firmino oder Riyad Mahrez in der Saudi Pro League.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, beobachten die VfB-Verantwortlichen die Situation des ehemaligen Bundesliga-Spieler der TSG Hoffenheim derzeit "ganz genau". Jaissle spielte einst in der Jugend fünf Jahre lang für den VfB Stuttgart und wuchs in der Nähe der Landeshauptstadt auf.

Hoeneß als Alonso-Nachfolger nach Leverkusen?

Allerdings: Sollte der VfB Stuttgart im kommenden Jahr tatsächlich Ernst machen und sich um eine Nachfolge für Sebastian Hoeneß bemühen müssen, würde für Jaissle wohl eine hohe Ablöse fällig werden. Bei Al-Ahli besitzt er nämlich noch einen Vertrag bis 2026 ohne Ausstiegsklausel.

Hoeneß, der den VfB Stuttgart in der letzten Saison zur deutschen Vize-Meisterschaft noch vor dem FC Bayern führte, soll selbst unter anderem beim amtierenden Meister Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen - für den Fall eines Abgangs von Startrainer Xabi Alonso im nächsten Jahr. Hoeneß steht noch bis 2027 am Neckar unter Vertrag.