Kimmich zieht in Rekordliste an Vogts vorbei

Kimmich hat Berti Vogts überholt

DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist in der ewigen deutschen Länderspielliste mit seinem 97. Einsatz an Ex-Bundestrainer Berti Vogts (96 Länderspiele) vorbeigezogen. Der 29-Jährige stand beim 1:1 (0:0) in Budapest gegen Ungarn am 6. Spieltag der Nations League in der Startelf und ist nun alleiniger 18. im Ranking.

Nach den Rücktritten von Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos hat Kimmich die meisten Einsätze unter den aktuellen Nationalspielern. Nach wie vor führt Lothar Matthäus die Liste unangefochten mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) an.

Die Liste der DFB-Rekordspieler (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick:

1. Lothar Matthäus 150 Länderspiele

2. Miroslav Klose 137

3. Thomas Müller 131

4. Lukas Podolski 130

5. Manuel Neuer 124

6. Bastian Schweinsteiger 121

7. Toni Kroos 114

8. Philipp Lahm 113

9. Jürgen Klinsmann 108

10. Jürgen Kohler 105

11. Per Mertesacker 10

12. Franz Beckenbauer 103

13. Joachim Streich 102 (DFV)

14. Thomas Häßler 101

15. Hans-Jürgen Dörner 100 (DFV)

15. Ulf Kirsten 100 (49 DFV/51 DFB)

17. Michael Ballack 98

18. Joshua Kimmich* 97

19. Berti Vogts 96

20. Karl-Heinz Rummenigge 95

20. Sepp Maier 95

22. Jürgen Croy 94 (DFV)

23. Mesut Özil 92

24. Rudi Völler 90

25. Andreas Brehme 86

25. Oliver Kahn 86

...

32. Antonio Rüdiger* 77

* aktuelle Nationalspieler