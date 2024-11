So lange fehlt Palhinha dem FC Bayern wirklich

IMAGO/Marco Bader

Joao Palhinha fehlt dem FC Bayern bis ins Jahr 2025 hinein

Joao Palhinha könnte dem FC Bayern wegen seines Muskelbündelrisses an den Adduktoren offenbar bis ins kommende Jahr hinein fehlen.

"Bild" berichtet, die Ausfallzeit beim 29 Jahre alte Portugiese werde rund sechs Wochen betragen. "Sky" vermeldete, Palhinha werde sogar acht Wochen aussetzen müssen, mit einer Rückkehr werde beim FC Bayern erst im Laufe des Januars gerechnet.

So oder so: Die Kracherspiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (26. November), in der Bundesliga bei Borussia Dortmund (30. November) sowie das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (3. Dezember) werden definitiv ohne den Mittelfeld-Abräumer stattfinden.

Auch gegen den FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr), den 1. FC Heidenheim (7. Dezember), Shakhtar Donetsk (10. Dezember), beim 1. FSV Mainz 05 (14. Dezember) sowie beim Jahresabschluss gegen RB Leipzig (20. Dezember) muss Trainer Vincent Kompany ohne Palhinha auskommen.

Der deutsche Rekordmeister hatte die bittere Diagnose bei Palhinha am Dienstag verkündet. Er werde "in den kommenden Wochen" ausfallen, hieß es in der Mitteilung lediglich.

Joao Palhinha mit Anlaufschwierigkeiten beim FC Bayern

Zunächst war man in München von einem leichten Muskelfaserriss ausgegangen, der sich bei Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern dann doch als ernstere Verletzung entpuppte. Zugezogen hatte sich Palhinha die Blessur im Training bei der portugiesischen Nationalmannschaft.

Für den 1,90-Meter-Mann hatte der FC Bayern im vergangenen Sommer 51 Millionen Euro an den FC Fulham überwiesen. Er unterschrieb an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Zu Beginn seiner Zeit beim FC Bayern plagten Palhinha Anlaufschwierigkeiten, zuletzt kam er unter Kompany aber vermehrt auf Einsatzzeiten. 13 Pflichtspiele absolvierte er bislang für die Münchner, dreimal stand er in der Bundesliga in der Startelf.