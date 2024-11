Ex-Bayern-Star glaubt nicht an das nächste Triple

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Michael Ballack äußerte sich zum FC Bayern

Zweimal bislang gewann der FC Bayern in seiner Vereinsgeschichte das Triple aus Deutscher Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal. Dass es nach 2013 und 2020 im kommenden Jahr wieder soweit sein könnte, daran glaubt der ehemalige Bayern-Star Michael Ballack derzeit noch nicht.

"Das würde ich im Moment verneinen. Sie holen für mich sicher die Meisterschaft. Der Champions-League-Titel ist für Bayern schwieriger, trotz einem 'Finale dahoam'", so der langjährige deutsche Nationalspieler im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)".

Zum ersten Mal seit 2012 wird das Endspiel in der Königsklasse wieder in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Beim letzten Finale in München war der FC Bayern ebenfalls selbst mit dabei, unterlag damals auf dramatische Art und Weise gegen den FC Chelsea mit 3:4 im Elfmeterschießen.

"Wenn sie das erreichen sollten, mit diesem Heimvorteil, wäre der große Wurf möglich. Der Weg dahin allein aber ist weit", so Ballack, der selbst zwischen 2002 und 2006 für den deutschen Rekordmeister spielte und mit dem FC Bayern dreimal deutscher Meister wurde.

Alle Trümpfe hält der deutschen Branchenprimus hingegen im DFB-Pokal in der Hand, wenn es in der nächsten Runde am 3. Dezember bereits gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen gehen wird: "Ihnen wurde für das Achtelfinale ein großer Brocken mit Leverkusen, dem amtierenden Doublesieger, zugelost. Immerhin haben sie aber auch da den Heimvorteil", meinte der 48-Jährige.

Ballack zurückhaltend bei Kompany-Bewertung

Ballack gab sich auch in der Bewertung der bisherigen Arbeit des neuen Cheftrainer Vincent Kompany an der Säbener Straße noch zurückhaltend: "Ich bin vorsichtig mit zu frühen Lobhudeleien beim FC Bayern. Da geht es nur um Erfolg, um Ergebnisse. Drei, vier Monate sind sehr kurz, es gab noch keine Titelentscheidungen. Ein Jahr sollte Vincent Kompany bekommen, um ein erstes Fazit zu ziehen", führte der 98-malige Nationalspieler dazu aus.

Unter Kompany hatten die Münchner in der Bundesliga einen furiosen Start hingelegt und rangieren aktuell mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. In der Königsklasse hatte es allerdings auch schon zwei Niederlagen gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4) gesetzt.