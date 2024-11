So plant Hertha BSC nach der Demme-Rückkehr

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Diego Demme (r.) war zum Wochenstart beim Mannschaftstraining von Hertha BSC dabei

Hertha BSC ist nach dem jüngsten 2:2-Remis gegen Aufsteiger SSV Ulm auf Tabellenplatz zwölf in der 2. Bundesliga abgerutscht, hat das obere Tabellendrittel aber dennoch weiter im Visier. Um in der Tabelle wieder zu klettern, bedarf es vor allem defensiv einer erheblichen Leistungssteigerung. Große Hoffnungen werden in Berlin daher mit der Rückkehr von Diego Demme verbunden.

Der ehemalige deutsche A-Nationalspieler ist zuletzt ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem er zuvor monatelang mit mysteriösen Schwindelanfällen außer Gefecht gesetzt war.

Er soll im zentral-defensiven Mittelfeld bei der Hertha unbedingt wieder für die Stabilität sorgen, die dem Team von Cheftrainer Christian Fiél zuletzt so oft abging.

Der Hauptstadtklub hat bereits 22 Gegentore in 13 Partien kassiert, mehr als die Kellerkinder aus Ulm (15) und Münster (20).

Coach Fiél sprach nach dem jüngsten Remis deutlich und öffentlich an, dass er mit den taktischen Disziplinlosigkeiten seiner Spieler überhaupt nicht einverstanden war: "Wir haben zweimal ein dummes Tor kassiert. Wir müssen besser verteidigen und mehr im Zentrum sein. Wir müssen mehr das Spiel lesen und manchmal besser in unserer Position bleiben und nicht überall hin- und herlaufen."

Demme spielte bis dato sieben Mal für Hertha BSC

Das Mittelfeld-Trio um Kevin Sessa, Michael Cuisance und Ibrahim Maza zeigte sich zuletzt in zu vielen Situation zu naiv, sicherte nicht richtig nach hinten ab. Bei eigenen Ballverlusten war Hertha BSC mehrfach sehr anfällig in der Rückwärtsbewegung, da die Räume für die gegnerischen Spieler zu groß waren.

Demme soll seine Kernkompetenzen als Abräumer im zentral-defensiven Mittelfeld und als laufstarker Mentalitätsspieler nun so schnell es geht wieder einbringen. Er hatte an den ersten sieben Spieltagen für die Berliner auf dem Platz gestanden. Zu diesem Zeitpunkt rangierte Hertha BSC immerhin noch auf Platz sieben der Tabelle.