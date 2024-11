Trainer-Urgestein kein Thema beim HSV?

Uwe Kraft

Friedhelm Funkel (l.) ist aktuell wohl kein Thema beim HSV - Bruno Labbadia (r.) dafür schon?

Wer folgt beim Hamburger SV auf Steffen Baumgart? Noch hat der kriselnde Zweitligist keine Entscheidung getroffen. Die Spur zu Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel soll kalt sein. Wird stattdessen Bruno Labbadia ein heißes Thema?

Laut "Bild" hat der Hamburger SV keinen Kontakt zu Funkel aufgenommen. Der 70-Jährige ist nach seiner letzten Station beim 1. FC Kaiserslautern seit dem Sommer vereinslos, zeigte sich bezüglich einer möglichen Rückkehr auf die Trainerbank offen.

Der Name Funkel wurde am Sonntagabend in der Sendung "Sky90" rund um den HSV diskutiert. Die Hanseaten hatten sich kurz zuvor von Steffen Baumgart getrennt, der das Ruder in Hamburg erst im Februar übernommen hatte.

"Friedhelm trauen wir alles zu. Er hat es ja auch überall gezeigt", sagte Lothar Matthäus bei "Sky" über Funkel. Der Rekord-Nationalspieler verriet in diesem Zusammenhang, dass er das Trainer-Urgestein im Herbst im Zusammenhang mit dem FC Schalke 04 im Kopf hatte, als die Königsblauen ihrerseits einen Nachfolger für Karel Geraerts gesucht hatten.

Wird Labbadia beim HSV zum heißen Thema?

Der "kicker" nennt in seiner Donnerstagsausgabe indes Bruno Labbadia als Kandidat für das Traineramt beim HSV. Der 58-Jährige coachte die Rothosen bereits zwischen Juli 2009 und April 2010 sowie zwischen April 2015 und September 2016. Das Fachmagazin verweist hierbei auf die gute Beziehung zwischen Labbadia und HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz.

Ex-Profi Rafael van der Vaart machte sich gegenüber "Bild" für eine dritte Amtszeit des ehemaligen Mittelstürmers stark. Noch hat der HSV keine Entscheidung getroffen.

Merlin Polzin betreut den Tabellenachten der 2. Bundesliga derzeit als Interimscoach. Laut "kicker" würde es "erste Anzeichen" für eine Rückkehr zum 4-3-3-System unter dem 34-Jährigen geben. Der HSV agierte unter Baumgart zuletzt mit einer Dreierkette in der Abwehr.