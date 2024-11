Musiala über Lehrjahre unter Klose: "Er kannte keine Gnade"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Miroslav Klose (l.) war ein wichtiger Förderer von Jamal Musiala

In der Saison 2020/2021 arbeitete Miroslav Klose als Co-Trainer unter Hansi Flick beim FC Bayern, zuvor hatte er die U17 der Münchner als Cheftrainer gecoacht. In diese Zeit fiel auch der Senkrechtstart von Jamal Musiala, der bereits im Teenager-Alter für Furore sorgte. Im Rückblick auf seine Anfänge beim deutschen Rekordmeister sprach Musiala nun in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Coach Klose.

"Ich muss mich bei Miro Klose bedanken. Er war damals mein Trainer und er kannte keine Gnade. Ohne ihn hätte ich den Sprung in die erste Mannschaft nicht so schnell geschafft", sagte der heutige Bayern-Superstar in einem Gastbeitrag für das Portal "The Players Tribune".

Der WM-Rekordtorschütze und Weltmeister von 2014 lehrte Musiala vor allem, im Spiel gegen den Ball viel aufmerksamer zu sein und mehr zu arbeiten. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer förderte den Youngster also vor allem im defensiven Bereich, was auch für Musiala selbst durchaus überraschend war.

"Das Verteidigen habe ich damals einfach nicht hinbekommen. In diesem Sinne war ich unreif. Ich wollte einfach nur angreifen und dribbeln und Miroslav Klose hat mir jeden Tag eingetrichtert, dass ich verteidigen muss", berichtete Musiala aus seinen Anfängen beim FC Bayern im B-Jugend-Alter.

Musiala spielt bereits fünfte Bundesliga-Saison für den FC Bayern

Auch als der Offensivspieler dann den Sprung in den Profi-Kader geschafft hatte, wies ihn der heutige Cheftrainer des 1. FC Nürnberg immer wieder auf die Wichtigkeit der Defensivarbeit hin.

"Es ist lustig, weil man sich an Klose ja wegen seiner Tore erinnert. Aber er hat mir immer gesagt, dass er mich umbringen würde, wenn ich nicht beim Verteidigen helfe", führte Musiala über seine Profi-Anfänge weiter aus.

Mittlerweile spielt der 21-Jährige bereits seine fünfte Bundesliga-Saison für die Münchner und ist in der Offensive unter Cheftrainer Vincent Kompany absolut unumstritten.