So steht es um eine Palhinha-Rückkehr beim FC Bayern

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Joao Palhinha bestritt zuletzt wieder erste Laufeinheiten beim FC Bayern

Am Montag verbreitete der FC Bayern selbst die frohe Kunde, dass sein zuletzt ausgefallenes Mittelfeld-Ass Joao Palhinha wieder ins Lauftraining eingestiegen sei. Eine zeitnahe Rückkehr in den Spielbetrieb der Münchner bedeutet das allerdings keinesfalls, wie es jetzt in einem Medienbericht hieß.

Nach Informationen der "Bild" hat der Portugiese nach seinem erlittenen Muskelbündelriss an den Adduktoren zwar seine erste Laufeinheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße bestritten. Eine mögliche Rückkehr ins Mannschaftstraining des FC Bayern soll aber noch wochenlang entfernt sein.

Derzeit sei der Plan der medizinischen Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers, dass Palhinha bis zu den Weihnachtsfeiertagen weiterhin individuell trainiert und sich wieder auf Wettkampfniveau bringt. Erst nach dem Jahreswechsel könnte der 27-Jährige dann am 2. Januar ins Mannschaftstraining der Münchner zurückkehren, hieß es weiter.

Joao Palhinha hatte sich die komplizierte Muskelverletzung Mitte November während des Trainings mit der portugiesischen Nationalmannschaft zugezogen. Seitdem fiel er für den FC Bayern aus. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht am 11. Januar mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an.

FC Bayern bezahlte im Sommer 51 Millionen Euro für Joao Palhinha

Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob der gebürtige Lissaboner möglicherweise noch in diesem Kalenderjahr ins Mannschaftstraining beim deutschen Rekordmeister zurückkehren könnte. Dies scheint nun nicht mehr der Plan bei den Bayern zu sein.

Palhinha war im Sommer dieses Jahres für rund 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham zum deutschen Branchenprimus gewechselt. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Nachdem er in den ersten Wochen noch viel auf der Bank gesessen hatte, brachte er es bis zu seiner Verletzung im Herbst auf wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern.