Schalke trifft Personalentscheidung bei Boss-Suche

Ex-HSV-Manager Bernhard Peters (l.) arbeitet jetzt für den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 setzt bei der Suche nach einem neuen Sport-Boss offenbar auf einen ehemaligen Funktionär des HSV.

Wie die "WAZ" unter Berufung auf gesicherte Informationen aus Vereinskreisen berichtet, nehmen die Königsblauen die Dienste von Bernhard Peters in Anspruch. Er sei der "Headhunter" bei der Suche nach einem neuen starken Mann für den sportlichen Bereich, heißt es.

Peters, der im Fußball unter anderem auch für die TSG Hoffenheim sowie Werder Bremen arbeitete, soll demnach die im S04-Aufsichtsrat gebildete Findungskommission bei ihrer Arbeit unterstützen.

Peters soll bei der Suche eine "entscheidende Rolle spielen", schreibt das gewöhnlich gut informierte Blatt. Demnach werde der 64-Jährige, der eine Beratungsagentur in Hamburg leitet, zunächst zusammen mit der Findungskommission eine Vorauswahl der Kandidaten treffen und diese dann dem Aufsichtsrat präsentieren. Im Anschluss sollen die Verhandlungen finalisiert werden.

Bis dahin wird Youri Mulder als Interimssportdirektor im Amt bleiben. Der neue Mann wird aber eine Hierarchieebene darüber im Vorstand angesiedelt sein. Vor diesem Hintergrund sind Vorstandschef Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Mange nur am Rande in die Boss-Suche eingebunden. Mit beiden soll der neue Verantwortliche aber zusammenarbeiten, sobald er seinen Job antritt.

Großer Zeitdruck beim FC Schalke 04

Dass Schalke einen Sportvorstand und keinen -direktor sucht, hatten zuletzt auch "Sky" und "Sport Bild" übereinstimmend vermeldet. Der Zeitplan, bis zur Winterpause eine Lösung dingfest zu machen, soll weiter Aktualität haben.

Damit drängt die Zeit: Schalke, das in der 2. Bundesliga erneut in Abstiegsgefahr schwebt, hat noch drei Spiele vor Weihnachten. Am Freitag beim SC Paderborn, sowie gegen Fortuna Düsseldorf (14. Dezember) und bei der SV Elversberg (20. Dezember).

Derzeit belegen die Knappen den 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die unmittelbare Abstiegszone beträgt einen Punkt.