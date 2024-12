Gerücht: RB Leipzig arbeitet an erstem Winter-Transfer

IMAGO/Mutsu Kawamori

Zieht es Óscar Mingueza im Winter zu RB Leipzig?

In der Bundesliga ist RB Leipzig nach vier sieglosen Spielen in Folge deutlich abgerutscht. Nur der überzeugende Auftritt im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt konnte Cheftrainer Marco Rose wohl vor einem Rauswurf bewahren. Hinzu kommt die angespannte Personallage, die insbesondere die Defensive betrifft. In der Verteidigung will der CL-Teilnehmer im Winter daher offenbar nachlegen.

Das portugiesische Portal "Relevo" will in Erfahrung gebracht haben, dass der RB Leipzig eine Transfer-Offerte für Defensiv-Allrounder Óscar Mingueza vorbereitet. Aktuell steht der 25-Jährige noch bis 2026 beim spanischen Erstligisten Celta Vigo unter Vertrag.

Dort gehört das ehemalige Talent des FC Barcelona in dieser Saison zum Stammpersonal. In 15 Ligaspielen kam der Verteidiger, der sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum auflaufen kann, zum Einsatz. Dort gelangen ihm bereits zwei Treffer und fünf Vorlagen.

RB Leipzig bereitet Winter-Angebot vor

Bis zu 20 Millionen Euro würde RB Leipzig wohl auf den Tisch legen, um sich die Dienste des Spaniers zu sichern, so "Relevo". Demnach bereiten die Sachsen bereits ein erstes Angebot für Mingueza vor, um den zweifachen Nationalspieler im Winter zu den Roten Bullen zu holen.

Bedarf in der Defensiv hätte RB Leipzig allemal. Castello Lukeba fällt mit einer jüngst erlittenen Verletzung am Oberschenkel auf unbestimmte Zeit aus. Ähnlich sieht es beim erst 19-jährigen El Chadaille Bitshiabu aus, der dem Bundesligisten bereits seit Anfang November nicht zur Verfügung steht.

Auch Linksverteidiger und Nationalspieler David Raum fehlt dem deutschen Champions-League-Teilnehmer noch wochenlang, nachdem sich dieser im Oktober eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen hatte. Der gebürtige Nürnberger musste sich anschließend gar einer Operation unterziehen.

Eine Verpflichtung von Óscar Mingueza könnte die Personalprobleme lösen.