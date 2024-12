Abschied vom VfB Stuttgart? Das sagt Rieder

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Fabian Rieder würde gerne beim VfB Stuttgart bleiben

Im Sommer verpflichtete der VfB Stuttgart Fabian Rieder auf Leihbasis von Stade Brest. Im Zuge des Transfers sicherten sich die Schwaben eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro für den Schweizer. Ob der Vizemeister diese auch ziehen wird, ist noch offen. Der Eidgenosse würde sich einen langfristigen Verbleib im Ländle wünschen.

Bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland legte Fabian Rieder im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft überzeugende Auftritte hin. Noch während des laufenden Turniers sicherte sich der VfB Stuttgart die Dienste des Mittelfeldspielers, der in der letzten Saison den Durchbruch bei Stade Rennes in der Ligue 1 verpasste hatte.

Die Schwaben liehen den 22-Jährigen für ein Jahr aus. Laut "Sky" ist auch eine Kaufoption in den Deal inkludiert, die sich auf rund zehn Millionen Euro belaufen soll. Noch ist allerdings unklar, ob der Bundesligist diese auch ziehen wird. Den Sprung zum etablierten Leistungsträger hat der talentierte Standardschütze am Neckar noch nicht gepackt.

Fabian Rieder will beim VfB Stuttgart bleiben

Dennoch wünscht sich Rieder einen langfristigen Verbleib beim VfB. "Ich habe mich bei der Leihe entschieden, zu einem Klub zu gehen, der zu mir und meinem Spielstil passt und wo ich auch das Gefühl habe, dass sie mich für einen längeren Zeitraum binden möchten", sagte der 16-fache Nationalspieler der Alpenrepublik im Gespräch mit dem Schweizer "Blick".

Der Mittelfeldakteuer betonte, dass er dafür allerdings noch zulegen muss. "Es liegt am Ende des Tages aber auch an mir, mich aufzudrängen, damit es passiert", stellte er klar und schob hinterher: "Es ist das Ziel, in der Bundesliga und bei Stuttgart zu bleiben."

In dieser Saison absolvierte der gebürtige Berner bislang 21 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart. Davon allerdings nur neun in der Startelf. Seine Ausbeute: Ein Tor und drei Vorlagen.