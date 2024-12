Schalke verkündet Mulder-Kehrtwende - Sportvorstand gesucht

IMAGO/RHR-FOTO

Youri Mulder bleibt zunächst Sportdirektor beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 setzt etwas überraschend doch bis zum Saisonende auf Youri Mulder als Interimssportdirektor. Zudem ist nun offiziell, dass die Königsblauen einen neuen Sportvorstand suchen.

Beide Entscheidungen gab der Zweitligist am Mittwoch bekannt. Mulder werde gemeinsam mit Vorstandschef Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga weiterhin das anstehende Winter-Transferfenster vorbereiten, hieß es in einer Mitteilung. Der 55 Jahre alte Ex-Profi lasse sein Amt im Aufsichtsrat weiter ruhen.

"In den vergangenen Wochen hat Youri die Abläufe im und rund um das Profileistungszentrum gezielt hinterfragt, angepasst und verbessert. Neben seinem fußballerischen Sachverstand und seiner Erfahrung im Profifußball bringt er seine positive Energie ein, die uns innerhalb des Vereins und nach außen sehr guttut. Youri ist in der Öffentlichkeit ein starkes und geschätztes Gesicht des FC Schalke 04", sagte Tillmann.

Mulder erklärte: "Ich habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit allen anderen das Ziel gehabt, dass wir besser werden – auf und neben dem Platz. Auf diesem Weg haben wir Erfolge und auch Rückschläge gesehen. Wichtig ist mir, dass wir zusammen weitermachen und so Tag für Tag stabiler werden, dann werden wir unsere Ziele für diese Saison erreichen."

FC Schalke 04 sucht neuen Sportvorstand

"Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig", betonte S04-Aufsichtsratschef Axel Hefer. "Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen."

Dieser soll das derzeit aus Tillmann und Finanzchefin Christina Rühl-Hamers bestehende Gremium um eine sportliche Komponente ergänzen.

"Nach der Trennung von Sportdirektor Marc Wilmots hat der Aufsichtsrat entschieden, die Position auf Vorstandsebene wieder zu besetzen, um klare Hierarchien im Sport zu schaffen und Aufgaben stärker abzugrenzen. Die Findungskommission wurde bereits vor der Mitgliederversammlung eingesetzt, sie sucht gemeinsam mit Matthias Tillmann", teilte Hefer mit.

"Die Entscheidung für einen Sportvorstand ist keine gegen Personen, sondern für eine andere Struktur", betonte der 47-Jährige weiter. Tillmann trage zukünftig "die Gesamtverantwortung für alle strategischen Themen und zukunftsweisenden Entscheidungen, während sich der Sportvorstand vollumfänglich um den Fußball kümmern kann".

Einen genau anvisierten Startzeitpunkt für den neuen Sport-Boss gibt es nicht. "Wir werden uns die Zeit nehmen, die notwendig ist, um die bestmögliche Lösung zu finden", so Hefer. "Wir wollen für Schalke 04 einen Teamplayer und Fachmann mit breiter Fußball-Expertise, der für eine operative wie strategische Sportkompetenz steht und diesbezüglich einen erfolgreichen Erfahrungshorizont aufweist. Wichtig ist, dass er Menschen zusammenbringen kann, um die Qualität, die wir bereits im Verein haben, erfolgreich für Schalke zu nutzen."