Tabellenführer Cottbus verpasst Sieg in Ingolstadt

Claus-Dieter Wollitz in Ingolstadt

Aufsteiger Energie Cottbus muss am letzten Spieltag des Jahres um die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga bangen. Der frühere Bundesligist kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 (0:1) beim FC Ingolstadt hinaus.

Für das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz riss damit nach vier Siegen eine Serie, Dynamo Dresden kann mit einem Sieg am Samstag (14:00 Uhr/MagentaTV) bei der SpVgg Unterhaching vorbeiziehen.

Phil Halbauer (23.) hatte Cottbus in Führung gebracht, Sebastian Grönning (59.) glich für Ingolstadt aus. Die Bayern liegen damit weiter sieben Punkte hinter Cottbus und verbesserten sich vorerst auf Platz vier. Nach knapp vier Wochen Pause geht es Mitte Januar mit der Rückrunde weiter.