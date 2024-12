Transfer-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Adam Aznou (m.) bleibt in der Rückrunde wohl beim FC Bayern

Außenverteidiger Adam Aznou gilt beim FC Bayern als große Zukunftshoffnung. Der 18-Jährige kommt unter Cheftrainer Vincent Kompany aktuell aber noch kaum zum Zug. Dennoch soll eine Leihe im kommenden Winter-Transferfenster unwahrscheinlich sein.

Wie "Sky" berichtet, plant der FC Bayern mit einem Verbleib von Aznou. Trainer Kompany soll "sehr zufrieden" mit dem gelernten Linksverteidiger sein. Der Belgier sei bereit, dem Talent in der Rückrunde im Idealfall zu mehr Spielpraxis zu verhelfen, heißt es weiter.

Aznou kam während der ersten Saisonhälfte lediglich in elf Pflichtspielminuten für die Profis des FC Bayern zum Zug, verteilt auf zwei Kurzeinsätze.

Aufgrund dessen wurde zuletzt darüber spekuliert, dass die Münchner ihre Nachwuchshoffnung in der Rückrunde verleihen könnten. "Sky" zufolge hat es sogar "konkrete Anfragen" aus der Bundesliga sowie aus dem Ausland gegeben. Sowohl der FC Bayern als auch die Spielerseite planen aber wohl mit einem Verbleib an der Säbener Straße. Laut dem TV-Sender soll das unter anderem an der erneuten Verletzung von Rechtsverteidiger Sacha Boey liegen.

FC Bayern schätzt Flexibilität von Aznou

Zwar ist Aznou gelernter Linksverteidiger, jedoch kann er ebenfalls auf der rechten Abwehrseite agieren. Der deutsche Rekordmeister schätzt die Flexibilität des Youngster.

Der FC Bayern hatte Aznou im Sommer 2022 vom FC Barcelona verpflichtet. Der 18-Jährige spielte in der Nachwuchsakademie der Katalanen einst zusammen mit Barca-Shootingstar Lamine Yamal.

Aznou durfte sich beim FC Bayern während der Saisonvorbereitung in mehreren Testspielen beweisen. Der dreifache Nationalspieler Marokkos wartet seitdem geduldig auf seine Chance unter Kompany. Den Münchnern stehen auf der linken Abwehrseite Alphonso Davies sowie Raphael Guerreiro zur Verfügung. Hinten rechts ist aktuell Konrad Laimer gesetzt.