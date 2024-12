Abschied vom FC Bayern? Top-Talent lässt aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Adam Aznou (M.) vom FC Bayern setzt sich neue Ziele

Talente haben es beim FC Bayern schwer, regelmäßig auf Einsatzzeiten zu kommen. Außenstürmer Nestory Irankunda etwa liebäugelt daher mit einer Ausleihe. Ganz anders stellt sich Adam Aznou seine Zukunft vor.

Adam Aznou will den FC Bayern im Winter nicht verlassen. Ein Leihgeschäft bis zum kommenden Sommer peile er nicht an, verriet er im Gespräch mit "Bild".

"Im Moment möchte ich mich nicht verleihen lassen. Nur für sechs Monate ist das in meinen Augen nicht die beste Option. Vielleicht wird das im Sommer ein Thema – aber das hängt davon ab, wie die nächsten Monate bis Saisonende verlaufen und was dann das Beste für meine Entwicklung ist", so der 18-Jährige deutlich.

Klar: Durch einen Abschied auf Zeit würde Aznou womöglich mehr Spielpraxis erhalten. Der in Spanien geborene marokkanische A-Nationalspieler durfte Anfang November beim 3:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga debütieren. Beim Auswärtsspiel auf Schalke gegen Schachtar Donezk (5:1) Mitte Dezember stand er zudem erstmals in seiner Karriere in der Champions League auf dem Rasen. Weitere Einsätze kamen bislang nicht hinzu.

Hohe Ziele beim FC Bayern

Dennoch: Aznou gab sich mit dem bisherigen Saisonverlauf überaus zufrieden. "Das war ein spektakulär gutes Jahr für mich. Mit meinem ersten Bundesliga-Spiel und meinem Debüt für die marokkanische Nationalelf konnte ich einen großen Sprung machen. Ich habe alle Ziele erreicht, die ich mir für 2024 gesetzt hatte", so das Top-Talent, das 2022 vom FC Barcelona gekommen war.

Der Youngster durfte im vergangenen September sein erstes A-Länderspiel für Marokko bestreiten, im November kamen zwei weitere Partien hinzu. Beim FC Bayern bekommt der Linksverteidiger Spielpraxis in der Regionalliga, wo er in 2024/25 auf sieben Pflichtspiel-Einsätze zurückblickt.

Dass Adam Aznou nicht an eine Ausleihe denkt, hat vor allem mit seinem großen Ziel für 2025 zu tun: "Ich möchte mir meinen Platz bei den Profis erkämpfen, das ist bei Bayern eine große Herausforderung!"