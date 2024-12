Neuer-Vertreter will "Nummer 1 des FC Bayern werden"

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Daniel Peretz (r.) überzeugte zuletzt als Ersatzmann von Manuel Neuer

Daniel Peretz kam 2023 zum FC Bayern in dem Wissen, dass an Manuel Neuer zunächst kein Vorbeikommen ist. Inzwischen ist der Israeli erster Stellvertreter und wird aufgrund der Verletzung des Kapitäns gebraucht. Nun hat der 24-Jährige über seine Ziele in München gesprochen.

Ersatztorwart Daniel Peretz verfolgt beim FC Bayern große Ziele. "Mein großer Traum ist es, die Nummer 1 des FC Bayern zu werden. Auch wenn das nach Manuel Neuer eine große Aufgabe ist. Das ist mein Ziel und dafür arbeite ich hart", sagte der Münchner bei "Bild".

Der vor rund anderthalb Jahren zum Klub gewechselte Schlussmann weiß, dass sich womöglich eine Möglichkeit ergeben kann: "Im Fußball kann man – wie im Leben – nie genau voraussagen, wie es weitergeht. Es gibt nicht nur einen Weg ans Ziel."

Beim FC Bayern wird dieser Tage dem Vernehmen nach über eine Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer diskutiert. Im Raum steht sogar ein Verbleib bis 2026, in diesem Fall müsste sich Daniel Peretz noch gedulden, ehe er als Nummer-Eins-Kandidat ins Spiel bringen kann. Auch der derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehene Alexander Nübel dürfte 2026 Ansprüche auf den Posten melden.

Peretz: Bis zum Sommer kann noch viel passieren

Peretz durfte Neuer zuletzt vier Pflichtspiele in Folge im Tor vertreten, da dieser an einer Rippenverletzung laboriert. Nach Neuers Genesung wird er zurück in die zweite Reihe rücken, eine Ausleihe kommt für den 24-Jährigen aber wohl nicht infrage.

Vielmehr will der Torwart "Geduld" aufbringen: "Und ich muss konstant meine Leistungen zeigen. Aktuell bin ich sehr glücklich: Über den Verein, meine Leistungen und das Leben in München. Was im Sommer geschieht, wissen wir heute noch nicht. Bis dahin kann viel passieren."

Die jüngsten Auftritte in der Bundesliga und Champions League haben Peretz Auftrieb gegeben. "Das Gefühl in der Allianz Arena zu spielen ist unglaublich, vor dieser riesigen Zuschauermenge. Vom ersten Moment hat es sich wie mein 'Zuhause' angefühlt, das Publikum hat es mir sehr leicht gemacht. Die Reaktion der Fans auf meine Spiele war unglaublich. Die Liebe und Unterstützung fühlten sich fantastisch an", so der Ersatzmann.