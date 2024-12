Baumgart wird neuer Trainer bei Union Berlin

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Steffen Baumgart wird neuer Trainer von Union Berlin

Nach dem Aus von Bo Svensson hat Union Berlin einen neuen Cheftrainer gefunden: Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart übernimmt den offenen Posten beim Bundesligisten.

Das gaben die Köpenicker am Montagmittag bekannt. Zuvor hatte der TV-Sender "Sky" bereits enthüllt, dass sich beide Seiten seit Sonntag in fortgeschrittenen Gesprächen befanden.

Mehr und mehr kristallisierte sich Steffen Baumgart seitdem als Top-Kandidat auf den Posten bei Union Berlin heraus.

"Wir haben uns für Steffen Baumgart entschieden, weil wir überzeugt davon sind, dass er der richtige Trainertyp für uns ist. Seine Art, eine Mannschaft zu führen, Spieler zu fördern und zu fordern, war ein wichtiger Aspekt unserer Entscheidung. Hinzu kommt, dass er Bundesligaerfahrung mitbringt und Union bestens kennt", erklärte Union-Sportchef Horst Heldt nun die Entscheidung.

Auch Baumgart zeigte sich im Zuge seiner Vorstellung zufrieden mit der Einigung. "Ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga und zu Union. Es ist sicher ein Vorteil, den Verein und viele Menschen hier gut zu kennen. Wir haben keine lange Vorbereitungszeit und werden mit den Spielern intensiv arbeiten, um für die vor uns liegenden Aufgaben gewappnet zu sein", so der neue Übungsleiter, der in Berlin laut eigener Aussage "sehr gute Voraussetzungen" vorfindet.

Vom HSV zurück zu Union Berlin

Schon am 2. Januar startet Union Berlin mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Auch deshalb drückte Union Berlin bei der Neubesetzung der Trainerpostion zuletzt aufs Tempo.

Baumgart war für Union sofort zu haben, da sein Vertrag beim HSV nach der Trennung Ende November gegen Zahlung einer Abfindung aufgelöst wurde.

Der ehemalige Kölner hatte nach seinem Aus in der Hansestadt bereits angekündigt, er wolle keine allzu lange Pause einlegen. Und die Verbindung zu Union Berlin lag auf der Hand.

Zwischen 2002 und 2004 stand Baumgart bei den Eisernen unter Vertrag, damals noch in der 2. Bundesliga. In dieser Zeit avancierte er zum Liebling der Fans.

Schon nach dem Aus von Urs Fischer geisterte sein Name im Herbst 2023 kurzzeitig durch die Hauptstadt. Doch damals stand Baumgart noch beim 1. FC Köln unter Vertrag.