Beim FC Bayern gescheitert? Stiller redet Klartext

Ulmer via www.imago-images.de

Angelo Stiller und Hansi Flick kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern

Angelo Stiller erlebte ein spektakuläres Jahr 2024 mit vielen Höhen. Nach der Vizemeisterschaft in der Bundesliga mit dem VfB Stuttgart und seinem Nationalmannschafts-Debüt blickte der Sechser nun auf seine bisherige Karriere zurück und in die Zukunft voraus. Ein Name taucht bei beiden Blickrichtungen auf: Ex-Bayern-Coach Hansi Flick.

"Dankbarkeit, Spaß, Erfolg" - das sind die ersten drei Worte, die Angelo Stiller im Hinblick auf sein Fußball-Jahr 2024 im Interview mit der "Sport Bild" einfallen. Nachvollziehbar: Immerhin wurde er mit dem VfB Stuttgart Vizemeister und debütierte im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern zeigt sich in so guter Form, dass sein Coach aus damaligen Zeiten ihn unbedingt in sein jetziges Team holen will: Die Rede ist von Hansi Flick, seines Zeichens Trainer beim FC Barcelona.

VfB Stuttgart: Stiller will aktuell nicht an Barca-Wechsel denken

"Natürlich bekommt man die Spekulationen um einen Wechsel teilweise mit", gab Stiller zu. "Ich werde auch manchmal darauf angesprochen, auch bei uns in der Kabine." Mit einem Wechsel will er sich aber derzeit nicht beschäftigen: "Es ist der falsche Moment, sich darüber Gedanken zu machen."

Wäre die gemeinsame Zeit mit Hansi Flick beim FC Bayern womöglich ein Hindernis bei einem möglichen Transfer zu den Katalanen? Immerhin gelang dem jetzigen VfB-Akteur beim deutschen Rekordmeister der Durchbruch nicht.

"Nein, das hatte nichts mit ihm zu tun", redete Stiller Klartext. "Ich habe ja auch einige Einsätze bekommen, dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Hansi Flick war der Trainer, der mir mein Profi-Debüt geschenkt hat."

Grundsätzlich blickt der 23-Jährige mit guten Gefühlen auf die Zeit in München zurück: "Sauer auf ihn oder den FC Bayern war ich nie, das wäre auch die falsche Einstellung. Dazu mag ich den Verein viel zu sehr."

Wie geht es also weiter bei Stiller? Einen Verbleib in Stuttgart will er zumindest nicht ausschließen: "Der Fußball ist extrem schnelllebig. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, beim VfB zu bleiben."