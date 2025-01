Diese Aufgaben warten bei Red Bull auf Klopp

IMAGO/Zac Goodwin

Jürgen Klopp beginnt sein Abenteuer bei Red Bull

Die neue berufliche Herausforderung von Jürgen Klopp beginnt. Der langjährige Erfolgstrainer fungiert seit Jahresbeginn offiziell als "Head of Global Soccer" bei Red Bull. Wie geht der 57-Jährige sein Engagement an? Welche Aufgaben warten auf ihn? Wann erfolgt die Vorstellung? sport.de gibt einen Überblick zu den wichtigsten Klopp-Fragen.

Seit wann ist Jürgen Klopp bei Red Bull im Amt?

Red Bull sorgte mit der Bestätigung der Verpflichtung von Jürgen Klopp bereits am 9. Oktober 2024 für einen Paukenschlag in der Fußballwelt. Der ehemalige Trainer des 1. FSV Mainz 05, BVB sowie FC Liverpool ist seit dem 1. Januar 2025 nun auch offiziell im Amt und wurde "Sport Bild" zufolge mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Der neue starke Mann soll am Montag die Einarbeitung in Salzburg beginnen.

"Jürgen Klopp ist eine der größten und prägendsten Persönlichkeiten des Weltfußballs und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten und ein ebenso großes Charisma. Für uns ist er in seiner Rolle als Head of Global Soccer daher so etwas wie ein Gamechanger für unsere Engagements im internationalen Fußball und deren stetiger Weiterentwicklung", schwärmte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff kurz nach der geglückten Verpflichtung.

Nicht nur in Red Bulls Fußball-Sparte sorgt der Klopp-Coup für Begeisterung. Die Personalentscheidung sei "sensationell" und "super" für seinen Arbeitgeber, erklärte Formel-1-Mastermind Dr. Helmut Marko unlängst exklusiv gegenüber RTL/ntv und sport.de.

Klopp selbst freute sich, "nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie nun meine Expertise und meine Vision von Fußball auf globaler Ebene bei Red Bull einzubringen, und damit die Spiel- und Ausbildungsphilosophie weiterzuentwickeln und zusammen mit dem globalen Team die Synergien aus den anderen Sportarten optimal auszuschöpfen."

Was ist die Aufgabe von Jürgen Klopp bei Red Bull?

Anstatt täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen, wird Klopp bei Red Bull fortan im Hintergrund agieren. Seine Rolle ist eine übergeordnete, in das Tagesgeschäft wird er nicht eingreifen. Der 57-Jährige soll seine Spielphilosophie in den Kosmos des Brausekonzerns implementieren. Klopp soll ebenfalls im Scouting und bei der Auswahl und Weiterbildung von Trainern und Talenten helfen. Der Neuzugang wird bei diesen Herausforderungen fortan eng mit Mario Gomez zusammenarbeiten. Der Ex-Torjäger ist seit 2022 als Technischer Direktor angestellt. Klopps langjähriger Berater Marc Kosicke soll einen Berater-Posten im Unternehmen erhalten.

Red Bull hat sich in den letzten Jahren ein weltweites Fußball-Imperium aufgebaut. Laut "Sport Bild" wird Klopp in seinen ersten Amtswochen zu mehreren Antrittsbesuchen reisen. Bei Bragantino in Brasilien, Omiya Ardija in Japan, New York Red Bulls in den USA sowie Red Bull Salzburg und RB Leipzig soll er demnach vorstellig werden.

Vom Paris FC in Frankreich, wo Red Bull zuletzt mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen war, soll Klopp sich ebenfalls vor Ort ein Bild machen. Darum habe die milliardenschwere Eigner-Familie Arnault gebeten, heißt es. Dem entsprechenden Medienbericht zufolge wird sich Klopp bei Leeds United hingegen aufgrund seiner Vergangenheit beim FC Liverpool heraushalten.

Red Bull will unter Klopp in den nächsten Jahren wieder mehr Titel einfahren. Die sportliche Gegenwart liest sich aus der RB-Sicht nicht zufriedenstellend. RB Leipzig rangiert in der Bundesliga bereits neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern. Die Sachsen haben in der Ligaphase der Champions League nach sechs Niederlagen aus sechs Spielen bereits keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Zumindest wurde das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Red Bull Salzburg ist in Österreich derzeit nur Fünfter. Sturm Graz beendete in der Vorsaison die Serie aus zehn Meisterschaften in Serie. Immerhin standen die New York Red Bulls 2024 im MLS-Finale, mussten sich hier jedoch mit 1:2 gegen LA Galaxy um Ex-Nationalspieler Marco Reus geschlagen geben.

Wann wird Jürgen Klopp von Red Bull offiziell vorgestellt?

Red Bull wird Klopp voraussichtlich am 14. Januar auf einer Pressekonferenz im Hangar-7 am Salzburger Flughafen der Öffentlichkeit präsentieren. "Sport Bild" zufolge werden dann rund 250 Pressevertreter erwartet. RB-Boss Mintzlaff dürfte das Aufgabenprofil des Ex-Trainers dann noch einmal genauer skizzieren.

Spannend: Laut Mintzlaff ist es in den Gesprächen vor der Vertragsunterschrift kaum um Geld gegangen.

"In den letzten 20 Jahren habe ich im Fußball viele Verhandlungen erlebt, mitgestaltet und mitverhandelt", verriet der 49-Jährige Ende Dezember bei "Bild Sport" auf "Welt TV": "Ich muss sagen, als das Ja da war, war das die einfachste. Nicht, weil wir ihm ein unfassbar finanzielles Package geboten haben, im Gegenteil. Wir haben über das Finanzielle 20 Sekunden gesprochen, weil er gesagt hat, ich habe Bock auf die Aufgabe."

Mintzlaff erklärte zudem, dass die Verpflichtung Klopps "ein sehr, sehr langer Prozess" gewesen sei. Die "erste Idee" habe es bereits vor mehr als zwei Jahren gegeben, sagte er in diesem Zusammenhang.

Sitzt Jürgen Klopp zum Jahresauftakt von RB Leipzig im Stadion?

Ungewiss. RB Leipzig empfängt am 12. Januar (15:30 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll es rund um den Termin zu Klopps Antrittsbesuch in Sachsen kommen. Ein Treffen mit RB-Coach Marco Rose sei hierbei unter anderem geplant, wie es heißt. Die beiden kennen sich durch ihre gemeinsame Zeit beim 1. FSV Mainz 05, wo Rose einst unter der Regie von Klopp trainierte.

Der 48-Jährige durchlebt mit RB Leipzig eine bislang turbulente Saison. Red Bull stellte sich in Person von Mintzlaff zuletzt klar hinter Rose. Bei der Entscheidung zugunsten des gebürtigen Leipzigers habe auch die Meinung von Klopp eine wichtige Rolle gespielt, verriet der 49-Jährige rund um das Bundesliga-Spiel von RB Leipzig beim FC Bayern (1:5) Ende Dezember in "Sat.1".

Offen ist zudem, ob Klopp bereits am Montag beim Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern (18 Uhr) vorbeischaut. Die beiden Klubs treffen im Zuge ihrer Vorbereitung auf die Rückrunde in der Mozartstadt aufeinander.