Bestätigt: Top-Talent verlässt den FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Nestory Irankunda verlässt den FC Bayern

Sommerneuzugang Nestory Irankunda hat beim FC Bayern bislang vergeblich auf seine Bewährungschance in der Bundesliga gewartet. Nun gibt der Rekordmeister das Offensivtalent auf Leihbasis in die Schweiz ab.

Wie der FC Bayern am Samstagmittag vermeldete, zieht es Nestory Irankunda zum Grasshopper Club Zürich. Mit dem Team aus der Super League einigten sich die Münchner auf ein sechsmonatiges Leihgeschäft.

Laut "Sky" beinhaltet der Deal keine Kaufoption. Der Vertrag an der Isar läuft derweil ungehindert bis Sommer 2028 weiter.

"Nestory hat sich nach seinem Wechsel von Australien nach Europa sehr gut integriert und bei unseren Amateuren immer wieder sein großes Talent gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er in Zürich in der höchsten Schweizer Spielklasse die nächsten sportlichen Schritte machen wird. Wir werden ihn auf seinem Weg weiter sehr eng begleiten", begründete Jochen Sauer, Direktor Campus und Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, die Entscheidung.

Schon kurz vor Weihnachten hatte der Angreifer durchblicken lassen, dass er sich mit der Vereinsführung an der Säbener Straße über eine mögliche Veränderung ausgetauscht habe.

"Natürlich will man spielen, man will auf einem Top-Niveau spielen, in der ersten Liga - und auch bei einem guten Verein. Ich habe mit dem Klub und auch mit den Trainern über eine Leihe gesprochen, weil ich glaube, dass das besser für mich ist", stellte Irankunda beim Streaminganbieter "Paramount+" am Rande der Übertragung des A-League-Spiels zwischen seinem Ex-Klub Adelaide und dem FC Sydney klar.

Irankunda beim FC Bayern nur in der Reserve aktiv

Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern drei Millionen Euro an Adelaide United überwiesen, um sich die Dienste des talentierten Offensivspielers zu sichern.

Die Sommer-Vorbereitung verbrachte Irankunda prompt bei den Profis. Beim 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen den 1. FC Düren erzielte der Youngster seinen ersten Treffer für die Münchner.

Auf sein Debüt in einem Pflichtspiel für die Kompany-Truppe wartet das australische Ausnahme-Talent allerdings noch. Bislang kam der Angreifer ausschließlich für die U23 in der Regionalliga und U19 in der UEFA Youth League zum Einsatz.

Für die Reservemannschaften der Münchner steht er aktuell bei fünf Toren und vier Vorlagen in 18 Spielen.