1. FC Köln für Schwäbe "erster Ansprechpartner"

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Marvin Schwäbe (l.) kann sich einen Verbleib beim 1. FC Köln gut vorstellen

Marvin Schwäbe steht beim 1. FC Köln seit Ende Oktober wieder zwischen den Pfosten. Der Torhüter hat den Effzeh-Fans nun Hoffnung darauf gemacht, auch über die laufende Saison hinaus für den Traditionsklub aufzulaufen.

"Es ist sicher kein Geheimnis, dass ich mehr als zufrieden in Köln bin. Ich fühle mich sehr wohl, wir als Familie haben uns hier gefunden. Für mich wird es immer so sein, dass der FC mein erster Ansprechpartner ist. Aber ich habe bis 2027 Vertrag, deswegen ist es nicht so, dass das gerade ein Thema ist. Die Verhältnisse sind geregelt", erklärte Marvin Schwäbe im Interview mit "Bild".

Das Wechsel-Thema sei "weit weg", stellte der 29-Jährige in diesem Zusammenhang klar.

Im zurückliegenden Sommer sah die Situation von Schwäbe beim 1. FC Köln noch ganz anders aus. So verlor der Routinier seinen Stammplatz an Nachwuchshoffnung Jonas Urbig. Ein vorzeitiger Abschied vom Zweitligisten stand im Raum.

Ende Oktober wendete sich das Blatt beim 1. FC Köln dann aber: Schwäbe rückte zunächst für das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (3:0) zwischen die Pfosten und avancierte anschließend auch in der 2. Bundesliga zur Nummer eins von Trainer Gerhard Struber.

1. FC Köln schafft Trendwende in der 2. Bundesliga

"Ich habe immer gesagt, dass ich mit Herzblut dabei bin, solange ich in Köln bin. Daher bin ich absolut froh, im Tor stehen und der Mannschaft helfen zu dürfen. Das ist alles zu dem Thema, dazu muss man nicht mehr sagen. Der Blick geht nach vorne, wir wollen als Mannschaft Erfolg haben", sagte Schwäbe über die sportlich bewegte Hinrunde beim 1. FC Köln.

Das Torwart-Team habe "eine gute Atmosphäre und hohe Trainings-Qualität, das ist das, was zählt", meinte der Schlussmann zudem, als er auf sein Verhältnis zu Urbig angesprochen wurde.

Der 1. FC Köln hat sich in der 2. Bundesliga dank eines sportlichen Aufschwungs zum Jahresende bis an die Tabellenspitze vorgearbeitet. "Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hin können. Das hat sich jeder in den zehn freien Tagen vor Augen führen können. Wir haben uns etwas aufgebaut, das zählt als Extra-Motivation für mich", erklärte Schwäbe hinsichtlich der Ausgangslage vor dem Rückrunden-Start.

Der 1. FC Köln gastiert am Samstagabend (20:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) beim Tabellendritten Hamburger SV.