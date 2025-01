VfB Stuttgart plant Leih-Abbruch

IMAGO

Der VfB Stuttgart denkt offenbar über ein weiteres Leihgeschäft mit Jovan Milosevic (l.) nach

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hatte seinen Offensivspieler Jovan Milosevic im Sommer an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen verliehen. Nun plant man im Ländle offenbar, den Youngster zurückzuholen - um ihn sogleich wieder zu verleihen.

Der VfB Stuttgart steht nach Angaben von "Sky" kurz vor einem Abbruch der Ausleihe von Jovan Milosevic. Der Serbe soll den FC St. Gallen in dieser Winter-Transferperiode verlassen.

Allerdings kehrt der 19-Jährige dann wohl nicht zu den Schwaben zurück, wo er einen Vertrag bis 2027 besitzt. Stattdessen soll er die Saison in seiner Heimat beenden.

Eine Einigung mit FK Partizan aus Belgrad soll bereits erzielt worden, heißt es. Schon bald soll der Medizincheck geplant werden, so "Sky" am Mittwochmittag.

Für den Angreifer wäre der Wechsel nach Belgrad wohl mit der großen Hoffnung verbunden, künftig auf noch mehr Spielanteile zu kommen. Beim VfB Stuttgart war er seit seinem Wechsel im Sommer 2023 vom serbischen Klub Vojvodina nur sechs Mal in der Bundesliga bzw. im DFB-Pokal zum Einsatz gekommen. In der Startelf stand er in seiner Zeit beim VfB noch nicht.

Milosevic schnuppert Europapokal-Luft mit St. Gallen

Schon zur Rückrunde der vergangenen Saison war Milosevic daher an den FC St. Gallen in die Schweiz verliehen worden, damit er weitere Erfahrung sammeln kann. Doch auch in der Super League gelang ihm bislang noch nicht der Durchbruch, stehen nach einem Jahr doch nur 16 Einsätze zu Buche. Immerhin gelangen ihm dabei vier Tore.

In der laufenden Saison durfte der Youngster zudem erstmals Europapokal-Luft schnuppern. Milosevic stand sowohl in der Qualifikation als auch in einem der bisherigen Spiele der Ligaphase der Conference League auf dem Rasen.

Dennoch fällt die Bilanz in 2024/25 mit nur einem Startelf-Einsatz eher nüchtern aus, sodass nun über einen Abbruch nachgedacht wird.