Bei Urbig-Transfer: Bayern plant Rotationsmodell

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jonas Urbig könnte sich zeitnah dem FC Bayern anschließen

Wie schon etwas länger spekuliert, könnte der FC Bayern im Winter auf der Torwart-Position auf dem Transfermarkt zuschlagen, denn Jonas Urbig vom 1. FC Köln ist in den Fokus der Münchner gerückt. Nun deckt ein Bericht auf, dass mit einer Urbig-Verpflichtung auch eine deutliche Änderung mit Blick auf die Nummer-zwei-Position beim FCB einhergehen würde.

Kürzlich erfuhr RTL, dass Jonas Urbig mit seiner Situation beim 1. FC Köln unzufrieden ist. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der deutsche U21-Nationaltorwart wurde degradiert und darf nur von außen zuschauen, wenn der Effzeh in der 2. Bundesliga spielt.

Wie RTL/ntv und sport.de zudem erfuhren, kann sich Urbig daher einen Winterwechsel vorstellen. Immer wieder wurde zuletzt darüber berichtet, dass der FC Bayern den 21-Jährigen gern verpflichten möchte. "Sky" hat nun genauere Informationen zu einem möglichen Transfer parat.

Demnach sind sich die Münchner und Urbig sogar schon über einen Wechsel einig geworden - jedenfalls mündlich. Derzeit sollen die Verhandlungen zwischen dem 1. FC Köln und den Bayern-Bossen laufen, denn Urbig hat in Domstadt noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

Bis zu acht Millionen Euro soll der Effzeh für den Keeper fordern, während die Münchner bislang nur fünf bis sieben Millionen Euro für Urbig bieten (wollen), der von vielen Beobachtern als großes Talent eingestuft wird. Zudem habe es bereits eine Münchner Offerte über fünf Milionen Euro fix plus weitere fünf Millionen Euro in Form von Boni gegeben.

FC Bayern denkt offenbar an Rotationsmodell

So oder so: Das Ziel des FC Bayern sei es, bis Transferende Anfang Februar, eine Einigung zu erzielen und Urbig an die Isar zu lotsen.

Spannend: Nach "Sky"-Informationen würde ein Urbig-Transfer die Hierarchie beim FC Bayern auf der Torwartposition verändern. Unangefochtene Nummer eins bleibt Manuel Neuer. Aber: Auf der Nummer zwei würde eine Rotation eingeführt werden.

Heißt: Der derzeit verletzt ausfallende Daniel Peretz, Routinier Sven Ulreich und Urbig würden sich als Ersatz hinter Neuer je nach Spieltag abwechseln. Wie die Rotation genau gestaltet sein soll, wird sich dann zeigen.

Urbig hatte nach seiner Leihrückkehr von der SpVgg Greuther Fürth nach zehn Liga-Partien seinen Stammplatz beim 1. FC Köln an Marvin Schwäbe verloren.