Vierkampf um VfB-Erfolgscoach Hoeneß?

IMAGO/Julia Rahn

Verlässt Sebastian Hoeneß den VfB Stuttgart?

Gleich drei Bundesliga-Konkurrenten des VfB Stuttgart sollen Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß auf dem Zettel haben: Bayer Leverkusen, RB Leipzig sowie der BVB. Einem Bericht zufolge steht zumindest fest, wann der 42-Jährige seine Zukunftsentscheidung treffen will.

"Bild" zufolge wird sich der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß bis Ende März oder spätestens Anfang April überlegen, ob seine Reise mit dem VfB Stuttgart weitergeht oder ihn ab der kommenden Saison zu einem anderen Klub führt.

Den Schwaben sind in Sachen Sebastian Hoeneß unter gewissen Umständen die Hände gebunden. Denn: Er soll in seinem bis 2027 datierten Vertrag im Ländle eine Ausstiegsklausel verankert haben.

Diese soll bis Ende April gültig sein und Hoeneß dem Bericht zufolge einen Abschied vom VfB Stuttgart gegen Zahlung einer Ablösesumme zwischen fünf und sechs Millionen Euro garantieren - wenn der neue Verein des gebürtigen Münchners im Europapokal vertreten ist.

Besonders bei Bayer Leverkusen und RB Leipzig soll Hoeneß ein ernsthaftes Thema sein. Der Doublesieger muss sich für den womöglich bevorstehenden Abschied von Xabi Alonso in Richtung Real Madrid wappnen. Hoeneß sei ein "heißer Kandidat" in Leverkusen, heißt es.

Auch der VfB Stuttgart kämpft um Sebastian Hoeneß

In Leipzig wächst die Kritik an Amtsinhaber Marco Rose nach schwachen Darbietungen in der Champions League und einer eher durchwachsenen bisherigen Bundesliga-Spielzeit. RB soll Hoeneß angeblich schon länger beobachten. Das generelle Interesse der Sachsen bereits bei ihm hinterlegt sein.

Weniger konkret sind offenbar bislang die BVB-Bemühungen - zumal die Borussia im Falle einer baldigen Trennung von Nuri Sahin eigentlich eine sofortige Lösung benötigt.

Und dann wäre da ja auch noch Hoeneß' aktueller Arbeitgeber, der VfB Stuttgart. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei auch ein Verbleib am Neckar eine Option für den umworbenen Übungsleiter, der sich dort mit seiner Familie sehr wohlfühlt.