RB-Star vor Comeback in der Champions League

IMAGO/motivio

Castello Lukeba fiel fast zwei Monate verletzt aus

Verteidiger Castello Lukeba steht vor seiner Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

Wie Trainer Marco Rose vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (18:45 Uhr) gegen Sporting Lissabon mitteilte, habe der Franzose am Dienstag das Mannschaftstraining absolviert. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler werde am Mittwoch getestet und sei danach "wieder voll belastbar", so Rose.

Lukeba hatte sich Ende November eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. Gegen Sporting wird laut Rose Ersatztorwart Maarten Vandevoordt anstelle von Stammkeeper Peter Gulacsi auflaufen. Xaver Schlager und Neuzugang Ridle Baku werden fehlen, da sie nicht für die Königsklasse gemeldet sind.

RB hat nach sechs Niederlagen aus sechs Spielen der neuen Ligaphase keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Gegen Lissabon und zum Abschluss am 29. Januar bei Sturm Graz will Leipzig das Gesicht wahren.

Gleichzeitig möchte Rose für das bittere 3:3 vom vergangenen Samstag in der Bundesliga beim VfL Bochum Wiedergutmachung betreiben. "Ich bin nach Bochum nach wie vor echt mega angefressen. Es wäre gut, wenn wir das dann auch mit in die Partie mitnehmen können", sagte Rose.