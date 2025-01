Insider über Kimmich: FC Bayern "muss höllisch aufpassen"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Joshua Kimmich wird möglicherweise doch nicht beim FC Bayern verlängern

Zuletzt schien es so, als ob der FC Bayern und Joshua Kimmich sich auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Arbeitspapiers einigen könnten. Doch entschieden ist der Poker offenbar noch nicht. Mit Real Madrid hat nun wohl ein Klub Kontakt zum deutschen Nationalspieler aufgenommen, der ihn "reizen würde."

In den vergangenen Wochen versprühten sowohl Joshua Kimmich, als auch der FC Bayern Zuversicht, dass der gemeinsame Weg über den Sommer hinaus fortgesetzt wird. Der Vertrag des DFB-Kapitäns an der Säbener Straße läuft Ende Juni 2025 aus. Die Konkurrenz im Werben um den 29-Jährigen ist groß.

Mit dem FC Liverpool und Manchester City sollen gleich zwei Premier-League-Riesen an dem deutschen Nationalspieler interessiert sein. Aus Spanien wird insbesondere dem FC Barcelona um Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick Interesse nachgesagt. Nun berichtet die "Bild", dass auch Real Madrid ganz heiß auf eine Kimmich-Verpflichtung ist.

FC Bayern: Kimmich würde Real-Wechsel "reizen"

Fußballchef Christian Falk zufolge haben die Königlichen bereits den Kontakt zu dem gebürtigen Rottweiler aufgenommen, der seit 2015 das Trikot des FC Bayern trägt. "Mit Real hat er jetzt eine Option im Ausland, die sehr, sehr sehr reizvoll ist. Da müssen die Bayern höllisch aufpassen", erklärte der Sportjournalist in "True or Not True – Die BILD-Transfer-Show".

Die Münchner seien aber "nach wie vor im Rennen, es gab mehrere Gespräche mit Eberl und Freund." Kimmich soll sich demnach einen Wechsel in die spanische Hauptstadt gut vorstellen können. Die Aufgabe am Estadio Santiago Bernabéu "würde Kimmich reizen", weil dort die Chance auf den Triumph in der Königsklasse am größten ist.

"Das ist sein Hauptziel: Er möchte zu einem Klub, der die Champions League gewinnen kann", stellte Falk klar und ergänzte: "Real ist der Klub, der eine Champions-League-Sieggarantie hat."