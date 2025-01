Neururer: "Man muss über Bayern den Kopf schütteln"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Coach Vincent Kompany braucht einen Sieg in der Champions League

Die Playoffs hat der FC Bayern bereits im Sack, doch am liebsten möchten die Münchner natürlich direkt ins Achtelfinale der Champions League. Dass der deutsche Fußball-Rekordmeister trotz seines Top-Kaders noch bangen muss, liegt auch an der Auswärtsschwäche des FCB. Ein Umstand, den Kult-Trainer Peter Neururer ganz und gar nicht verstehen kann.

Der FC Bayern braucht am Mittwochabend (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) unbedingt einen Sieg gegen Slovan Bratislava, um zumindest die theoretische Chance auf einen Platz unter den ersten Acht aufrechtzuerhalten, der ohne Umweg für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren würde.

Aktuell ist der FCB "nur" Tabellen-15, müsste also noch an sieben Teams vorbeiziehen, ein beinahe unmögliches Unterfangen. Dass es für den deutschen Branchenprimus so schwierig ist, liegt auch daran, dass der FC Bayern auswärts so schwach war.

Aus Sicht des früheren Bundesliga-Trainers Peter Neururer ist diese eklatante Schwäche "ein Punkt, über den man sich nicht streiten kann. Man muss da wirklich nur den Kopf schütteln. Bayern München, diese exorbitant gut besetzte Mannschaft, diese international erfahrene Mannschaft, hat eigentlich ja die Auswärtsspiele allesamt verloren", legte Neururer bei "wettfreunde.net" den Finger in die Wunde.

0:3 hieß es zuletzt in Rotterdam, 1:4 unterlag man beim FC Barcelona, 0:1 bei Aston Villa - eigentlich "nur" drei Pleiten in der Ferne von insgesamt vier Spielen. Doch das ließ Neururer nicht gelten. "Denn das eine Auswärtsspiel, das sie gewonnen haben, das fand auf Schalke statt, und zwar gegen Donetsk. Dieses Spiel haben sie gewonnen. Alles andere verloren", betonte der 69-Jährige.

Neururer: So habe ich den FC Bayern noch nie gesehen

Das Schlimme aus Sicht von Neururer: "Sie haben die Spiele verloren, weil sie in einer Art und Weise Fußball spielten, die ich persönlich in dieser Art noch nie gesehen habe. 80 Prozent Ballbesitz, 30:3 Torschüsse, trotzdem 3:0 verdientermaßen verloren", benannte der frühere Bochum-Coach beispielhaft die Pleite gegen Feyenoord, wo die Münchner deutlich überlegen waren, sich aber einfache Konter-Tore fingen.

Insgesamt sei das "Wahnsinn", so Neururer. Gegen Slovan Bratislava im Heimspiel erwartet der frühere Bundesliga-Coach daher "natürlich einen absoluten Kracher" vom FC Bayern.