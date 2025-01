Personal-Beben? BVB will offenbar Süle und Can loswerden

IMAGO/Bahho Kara

Niklas Süle (l.) und Emre Can sollen den BVB angeblich verlassen

Angesichts der erschreckenden sportlichen Entwicklung der letzten Wochen und Monate dreht Borussia Dortmund auch im Spielerkader einige Steine um. Zwei prominente Profis sollen den BVB angeblich im kommenden Sommer verlassen: Niklas Süle und Kapitän Emre Can.

Darüber berichtet "Sport Bild". Demnach wolle die Borussia beide Akteure trotz ihrer bis 2026 laufenden Verträge nach der aktuellen Saison gerne abgeben.

Einfach werden dürfte das aber nicht: Niklas Süle soll beim BVB je nach Quelle zwischen zehn und 14 (!) Millionen Euro pro Jahr einstreichen und ist damit Top-Verdiener. Mit Leistungen rechtfertigen konnte der 29 Jahre alte Innenverteidiger diesen Status in seinen inzwischen zweieinhalb Jahren im BVB-Trikot aber nur selten.

Zwar präsentierte sich Süle nach einer unterirdischen Saison 2023/2024 im vergangenen Sommer erschlankt und fit. Unumstrittener Stammspieler war er unter Ex-Coach Nuri Sahin aber nicht.

Zu allem Überfluss zog er sich im Dezember einen Syndesmosebandriss zu. Seine Rückkehr in den Spielbetrieb wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Beim früheren Münchner dürften die Interessenten für einen Sommer-Transfer also nicht gerade Schlange stehen.

BVB: Emre Can als Kapitän umstritten

Ähnlich wird es wohl bei Emre Can aussehen. Der 31-Jährige fungiert zwar seit Sommer 2023 als Mannschaftskapitän der Schwarz-Gelben. Beflügeln konnte ihn die Binde aber kaum.

Stattdessen sieht sich der 48-malige Nationalspieler immer wieder mit Kritik wegen seiner schwankenden Leistungen konfrontiert. Zudem schwelt rund um den BVB eine anhaltende Debatte um das Fehlen von Führungsspielern.

"Da kommt einfach nichts", monierte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus unlängst mit Blick auf Can und seinen Vize-Kapitän Julian Brandt. "Es ist keine Hierarchie in Mannschaft, es ist keiner da, der die Mannschaft führt wie ein Kimmich in München oder ein Xhaka in Leverkusen."