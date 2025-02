Dynamo-Knipser heiß auf Hansa-Duell: "Hütte wird brennen"

IMAGO/Lutz Hentschel

Christoph Daferner ist Top-Torjäger bei Dynamo Dresden

Mit einem spektakulären 5:2-Heimsieg gegen den TSV 1860 München hat Dynamo Dresden am Sonntagabend seine Aufstiegsambitionen in der 3. Liga eindrucksvoll unterstrichen. Im ersten Durchgang ragte vor allem Doppeltorschütze Christoph Daferner bei der SG heraus. Er will die Sachsen unbedingt zurück in die 2. Bundesliga ballern.

"Wir haben gut nach vorne gespielt, waren mutig, zielstrebig, bissig und die klar bessere Mannschaft. Auch die Tore waren ganz gut rausgespielt", freute sich der 27-Jährige bei "Magenta Sport" nach dem 13. Saisonsieg seiner Mannschaft, durch den Dynamo Dresden den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Energie Cottbus weiter gefestigt hat.

Nach der vorangegangenen Schwächephase, als die Dresdner in 2025 bis dato nur eines von vier Spielen gewannen, hofft Christoph Daferner nun auf deutlich mehr Stabilität in den eigenen Leistungen.

"Wir müssen schauen, jetzt etwas konstanter zu werden. In jedem Spiel diese Griffigkeit und Aggressivität haben. Nicht eine Woche so und eine Woche so. Dann wirst du nichts reißen", mahnte der Stürmer, der mit 14 Saisontoren gemeinsam mit Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt die Torjägerliste der 3. Liga anführt.

Daferner will über den Sommer hinaus bei Dynamo Dresden bleiben

Das nächste Ost-Duell wird derweil bereits seine Schatten voraus. Am kommenden Samstag geht es ins Ostseestadion zu Hansa Rostock (ab 14:00 Uhr). Vor ausverkaufter Kulisse will Daferner dann unbedingt den nächsten Dreier im Aufstiegsrennen einfahren.

"Wir wissen alle, was das für ein Spiel ist. Da wird die Hütte brennen. Unser ganzer Fokus muss darauf liegen, dort nachzulegen und nicht wieder Federn zu lassen", so der Leihspieler, der beim 1. FC Nürnberg noch einen Anschlussvertrag bis 2026 besitzt.

Dass Daferner auch über den Sommer hinaus gerne in Dresden bleiben würde, daraus macht der gebürtige Schwabe kein Geheimnis mehr: "Ich hatte schon letzten Sommer favorisiert, fest wieder hier zu sein. Und daran hat sich nichts geändert."

Über eine mögliche Ablösezahlung im Falle eines festen Sommer-Wechsels von Nürnberg nach Dresden war bis zuletzt noch nichts bekannt.