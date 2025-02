Ex-BVB-Star feiert Comeback in der Kreisliga

imago sportfotodienst

Gonzalo Castro (M.) spielte drei Jahre lang für den BVB

Zweieinhalb Jahre nach seinem aktiven Karriereende im deutschen Profi-Fußball feiert der ehemalige deutsche Nationalspieler Gonzalo Castro sein Comeback auf dem Feld. Als Star-Neuzugang bei einer Kreisliga-B-Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen.

Gonzalo Castro blickt auf eine illustre Bundesliga-Karriere zurück. Der gebürtige Wuppertaler stand in der höchsten deutschen Spielklasse insgesamt 421 Mal auf dem Platz, kam dabei für Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld zum Einsatz. In seiner BVB-Zeit fällt auch der größte Erfolg seiner Laufbahn, der DFB-Pokalsieg im Jahr 2017.

Über zweieinhalb Jahre, nachdem er für Arminia Bielefeld sein letztes Profi-Spiel bestritten hatte, kehrt der Mittelfeldspieler nun noch einmal auf den Fußballplatz zurück. Und zwar beim Leverkusener B-Kreisligisten TuS Roland Bürrig.

Der Amateurverein aus dem Rheinland gab die Star-Verpflichtung selbst am vergangenen Sonntag bekannt.

"Was gestern noch nach einem Traum klang, ist heute Realität", schrieb der Klub in den sozialen Medien.

Trainer sicher: Castro wird "unser Spiel enorm weiterbringen"

Der Kontakt zum fünfmaligen deutschen Nationalspieler sei durch eine private Verbindung zustande gekommen, erklärte Bürrigs Trainer Thomas Herrmann gegenüber dem "kicker": "Wir haben die Chance genutzt, ihn für unser Projekt zu begeistern – und er hat Feuer gefangen", so der Coach, der mit dem TuS Roland Bürrig unbedingt in die Kreisliga A aufsteigen will.

Derzeit laboriert der mittlerweile 37-jährige Castro noch an einer Wadenverletzung, soll aber zeitnah zur Mannschaft stoßen. Trainer Herrmann voller Vorfreude über Castro: "Natürlich bringt er enorme Qualität und Erfahrung mit. Die jungen Spieler können sich von ihm etwas abgucken. Was so ein Spieler mitbringt – wie er zum Ball steht, wenige Ballkontakte – das sollen die Jungs aufsaugen. Er wird unser Spiel enorm weiterbringen."