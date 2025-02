Knallhart-Abrechnung mit Hertha BSC von Ex-Spieler Franz

IMAGO/Michael Taeger

Maik Franz ist mittlerweile als TV-Experte tätig

Maik Franz stand drei Jahre lang bei Hertha BSC unter Vertrag, bestritt zwischen 2011 und 2014 insgesamt 19 Pflichtspiele für die Berliner. Noch immer beobachtet er das Geschehen rund um den Hauptstadtklub intensiv und schlägt nach der jüngsten Pleitenserie einmal mehr Alarm.

Dass Hertha BSC mittlerweile bis auf Tabellenplatz 14 in der 2. Bundesliga durchgereicht wurde, ist für den ehemaligen Verteidiger eine überaus große Schmach: "Wie kann das sein? Diese Mannschaft, mit diesem Kader, mit diesen Fans, mit dieser Wucht ...", echauffierte sich der 43-Jährige im "kicker"-Interview.

Die Alte Dame hatte in der 2. Bundesliga zuletzt viermal in Folge verloren, anschließend Cheftrainer Cristian Fiél entlassen. Die Berliner stellen dabei die heimschwächste Mannschaft in der gesamten zweiten Liga, haben nur zwei ihrer bisherigen zehn Partien im Olympiastadion in dieser Saison gewonnen.

Maik Franz, der sich mit der Hertha noch immer verbunden fühlt, rechnete mit seinem Ex-Verein knallhart ab: "Wir haben einen Schnitt von 50.000 Zuschauern. Das ist Wahnsinn! Das vorletzte Spiel: Ausverkauft gegen den HSV. Gegen Kaiserslautern wieder 50.000. Nach Düsseldorf fahren 5.000 Fans mit. Die Euphorie in der Stadt ist da, aber die Jungs kriegen es nicht auf den Platz."

Daneben nannte Franz auch "dieses ganze Wirrwarr im Verein" als einen weiteren Grund für die anhaltende sportliche Talfahrt.

Franz warnt: "Hertha könnte HSV 2.0 werden"

Mit Blick auf die mittelfristige Zukunft bei Hertha BSC ist der langjährige Bundesliga-Profi mittlerweile in großer Sorge: "Ich sage es ganz offen heraus: Das ist dramatisch, wenn du dieses Jahr nicht aufsteigst! Und du wirst nicht aufsteigen - du musst jetzt gucken, dass du nicht absteigst. Das ist erst mal das primäre Ziel jetzt."

Sollte Hertha auch in der zweiten Zweitliga-Spielzeit der Wiederaufstieg definitiv nicht gelingen, wird das nach Ansicht Franz' unmittelbare Konsequenzen auf die Kaderzusammenstellung haben, die sich wohl zusätzlich negativ auf die Alte Dame auswirken wird.

"Du wirst Ibrahim Maza wahrscheinlich schwer halten können. Du wirst Fabian Reese schwer halten können. Und wenn du diese beiden Spieler verlierst, na dann Prost Mahlzeit! Dann kann es kann dazu kommen, dass Hertha der HSV 2.0 wird. Und das will keiner. Dieser Verein gehört, wie viele andere Vereine, definitiv in die erste Liga", blickt Franz bereits weiteren Jahren der Tristesse in der 2. Bundesliga entgegen.