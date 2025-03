Bericht: Bayer senkt Forderung für "Stinkstiefel" Boniface

IMAGO/RHR-FOTO

Bei Bayer Leverkusen offenbar unzufrieden: Victor Boniface

Am Dienstagabend ist Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern aus der Champions League ausgeschieden, Stürmer Victor Boniface kam beim 0:2 gegen den deutschen Rekordmeister wieder einmal nur von der Bank. Über seine aktuelle Reservistenrolle soll der Nigerianer so frustriert sein, dass er im Team schlechte Stimmung verbreitet. Deshalb soll er im Sommer verkauft werden - notfalls sogar zum Schnäppchenpreis.

Im Januar stand Victor Boniface bereits unmittelbar vor einem Abschied von Bayer Leverkusen, die Rheinländer waren sich mit Al Nassr über einen Transfer des Angreifers einig. Stolze 70 Millionen Euro Ablöse sollen die Saudis geboten haben, zudem 15 Millionen Euro Gehalt.

Doch Al Nassr schwenkte kurzfristig auf Jhon Duran von Aston Villa um, sodass Boniface in Leverkusen bleiben musste. Dort setzt ihn Trainer Xabi Alonso jedoch fast nur noch als Joker ein.

Davon wiederum soll der 24-Jährige so genervt sein, dass er die Atmosphäre in der Kabine vergiftet. Das berichtet die "Sport Bild". Von "Frust- und Ego-Anfällen" ist gar die Rede, mit Teamkollege Emiliano Buendia geriet er auf dem Feld aneinander.

Nach seiner hartnäckigen Verletzung in der Hinserie hat Boniface seinen Platz im Sturm an Patrik Schick verloren - und selbst der Tscheche findet sich immer mal wieder auf der Bank wieder, da Alonso durchaus auch auf Systeme ohne klassischen Neuner setzt.

Mittlerweile soll man in Leverkusen sogar bereit sein, den Stinkstiefel für weniger Geld ziehen zu lassen, als Al Nassr geboten hat. Dem Vernehmen nach liegt die Schmerzgrenze bei 50 Millionen Euro plus Boni.

Newcastle mit Interesse an Boniface

Boniface ist bei Bayer noch bis 2028 gebunden. Speziell in England soll der bullige Angreifer begehrt sein, Newcastle United hat ihn angeblich zum Wunsch-Nachfolger von Alexander Isak erkoren.

In der laufenden Saison traf Boniface in 21 Pflichtspielen zehn Mal, ein weiteres Tor bereitete der Nationalspieler Nigerias vor. An die beeindruckende Quote aus seinem Premierenjahr kommt er freilich nicht mehr heran.