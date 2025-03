Langfristiger Verbleib beim FCK? Ritter lässt aufhorchen

IMAGO/Sebastian Bach

Marlon Ritter kann sich einen Verbleib beim 1. FC Kaiserslautern vorstellen

Seit fast fünf Jahren trägt Marlon Ritter nun das Trikot des 1. FC Kaiserslautern. Der Kapitän kann sich offenbar einen langfristigen Verbleib beim Zweitligisten vorstellen.

"Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Ich wäre bereit, noch ein bisschen zu bleiben", sagte Marlon Ritter in einem Interview mit der "Sport Bild".

Grundsätzlich rechnet der Kapitän nach der Saison allerdings mit einem Umbruch beim 1. FC Kaiserslautern.

"Ich glaube, das ist immer so. Auch wenn wir nicht aufsteigen würden, gäbe es sicher ein paar Veränderungen", merkte der 30-Jährige an und ergänzte: "Der Fußball hat sich gewandelt, es ist selten geworden, dass Spieler über einen längeren Zeitraum bei einem Verein bleiben."

Ritter persönlich habe keine Angst vor Veränderungen. "Das habe ich hier schon erlebt und bin noch immer Teil des FCK", betonte er.

Der offensive Mittefeldspieler war 2020 vom SC Paderborn zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt. 2023 hatte er seinen Vertrag "langfristig" verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Ritter beschäftigt sich nicht mit Aufstieg

In dem Interview äußerte sich Ritter auch zu einem möglichen Aufstieg mit Lautern.

"Damit beschäftigen wir uns nicht", stellte er klar: "Wir haben das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine große Chance, am Ende der Saison auf einem guten Platz zu stehen."

Der 1. FC Kaiserslautern gehöre aber "mit seiner Strahlkraft in die Bundesliga", hob Ritter hervor: "Wann wir tatsächlich dort landen, ist schwierig zu sagen. Es gab ja auch Zeiten, in denen wir kurz davor waren, in die Regionalliga abzusteigen."

Die Roten Teufel mischen derzeit noch voll im Aufstiegsrennen zur Bundesliga mit. Nach 26 Spieltagen liegt das Team von Trainer Markus Anfang auf dem vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Hamburger SV beträgt gerade einmal fünf Punkte. Zum Relegationsrang (SC Paderborn) fehlen zwei Zähler.