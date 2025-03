Enthüllt: So lange fehlt Upamecano dem FC Bayern wirklich

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Wie lange fehlt Dayot Upamecano dem FC Bayern?

Neben dem monatelangen Fehlen von Alphonso Davies beklagt der FC Bayern auf den Ausfall von Dayot Upamecano. Aus einem Medienbericht geht hervor, wie lange Trainer Vincent Kompany wirklich auf den Innenverteidiger verzichten muss.

"Sky" vermeldet unter Berufung auf eigene Informationen, Dayot Upamecano werde dem FC Bayern rund sechs Wochen lang fehlen, also bis ungefähr Anfang oder Mitte Mai. Ein Großteil des Saisonendspurts wird also ohne den 26 Jahre alten Franzosen über die Bühne gehen.

Am 17. Mai steht bereits der finale Bundesligaspieltag an, am 31. Mai folgt noch das "Finale dahoam" in der Champions League, sollte der FC Bayern es erreichen.

Bei Upamecano wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitgeteilt hatte. Im offiziellen Statement war nur die Rede davon, er werde "mehrere Wochen" nicht zur Verfügung stehen.

Laut "Bild" sei noch offen, ob bei Upamecano noch ein operativer Eingriff nötig wird. Er werde seine Reha voraussichtlich in München absolvieren, hieß es.

FC Bayern: "Ausfälle wiegen schwer"

Noch deutlich schlimmer als den früheren Leipziger traf es Teamkollege Alphonso Davies, bei dem ein Kreuzbandriss im rechten Knie diagnostiziert wurde, der eine OP erforderte.

Der Kanadier wird dem FC Bayern wohl mindestens ein halbes Jahr lang fehlen, also erst im Laufe der Saison 2025/2026 wieder spielfit sein.

"Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen – diesmal hat es uns besonders hart getroffen", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer für den FC Bayern."

Eberl ergänzte: "Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen. Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen."