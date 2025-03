Spannende Hintergründe zum Davies-Schock enthüllt

IMAGO/Jayne Kamin-Oncea

Alphonso Davies wird dem FC Bayern lange fehlen

Wegen seines in der Länderspielpause erlittenen Kreuzbandrisses fehlt Alphonso Davies dem FC Bayern monatelang. In der der Frage, wer die Schuld an der schweren Verletzung trägt, herrscht Rätselraten. Ein Medienbericht bringt neue Hintergründe ans Licht.

Wie das Portal "The Athletic" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, habe sich Alphonso Davies selbst für das letztlich verhängnisvolle Spiel der kanadischen Nationalmannschaft um Platz drei bei der Nations League gegen die USA (2:1) am Sonntag fit gemeldet, obwohl er zwei Tage zuvor beim 0:2 im Halbfinale gegen Mexiko eine Oberschenkelblessur davongetragen hatte.

Bemerkenswert: Kanadas Nationalcoach Jesse Marsch soll seiner Mannschaft in einem Team-Meeting bereits mitgeteilt haben, dass Davies gegen die USA ausfalle.

Es folgten dann jedoch dem Bericht zufolge mehrere Gespräche von Davies mit Mitgliedern des kanadischen Trainerstabs. Ergebnis war demnach, dass der 24 Jahre alte Außenverteidiger zwar von Beginn an auflaufen, aber nicht über 90 Minuten spielen solle.

Davies-Berater erhebt schwere Vorwürfe

Dieser Ablauf widerspricht den Aussagen von Davies' Berater Nedal Huoseh, der in einem Statement gegenüber "Münchner Merkur/tz" schwere Vorwürfe gegen Kanadas Verband und Marsch erhob. Demnach habe Davies mitgeteilt, "dass er für die Startelf nicht fit genug sei", behauptete der Spieleragent.

Eine Quelle innerhalb des kanadischen Verbands habe ihm gesteckt, dass Davies gegen die USA "nicht in der Startelf stehen, aber vielleicht ein paar Minuten bekommen würde", führte der Berater aus. "Ich sagte ihnen, dass er überhaupt nicht spielen sollte."

Marsch hätte Huosehs Ansicht nach "die Situation besser managen müssen. Das hätte zu 100 Prozent vermieden werden können."

Der Davies-Berater führte mit Blick auf Kanadas Nationaltrainer aus: "Er sollte wissen, dass man kein Risiko eingehen sollte, wenn Spieler nicht spielen können. In der Nationalmannschaft sollten keine emotionalen Entscheidungen aufgrund individueller Erfolge getroffen werden. Ich weiß, es war ein Spiel gegen die USA und die Motivation zu gewinnen war groß, aber die Gesundheit der Spieler sollte an erster Stelle stehen."

FC Bayern monatelang ohne Alphonso Davies

Kanadas Verband hatte sich anschließend bereits gegen Huosehs Kritik zur Wehr gesetzt.

"Die Trainer und das erfahrene medizinische Personal von Canada Soccer sind echte Profis und haben der Sicherheit und dem Wohlergehen der Spieler stets höchste Priorität eingeräumt. Alles, was etwas anderes behauptet, ist unwahr", teilte Kommunikationschef Paulo Senra mit.

Für den FC Bayern steht unter dem Strich unabhängig vom Ablauf und der Schuldfrage, dass Davies mehrere Monate nicht zur Verfügung steht. Er wurde am Mittwoch bereits operiert.