Schiri für DFB-Pokalfinale steht

DFB-Schiedsrichterin Annika Kost

Schiedsrichterin Annika Kost leitet das 45. DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen am 1. Mai in Köln (16:00 Uhr) zwischen Bayern München und Werder Bremen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt.

Unterstützt wird die 33-Jährige von ihren Assistentinnen Jasmin Matysiak und Jessica Bergmann. Anna-Lena Heidenreich fungiert als 4. Offizielle. Als Video-Assistentinnen werden Katrin Rafalski und Riem Hussein eingesetzt.

"Es ist der absolute Höhepunkt meiner Karriere, ein Traum wird wahr", sagte Kost: "Gemeinsam möchten wir mit unserer Leistung zu einem schönen und spannenden Fußballfest beitragen."

Kost, die für Holzpfosten Schwerte 05 aus dem Verband Westfalen pfeift, ist seit 2011 DFB-Schiedsrichterin und kommt seither wettbewerbsübergreifend auf 82 Spiele.