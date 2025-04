Stielt der BVB einen Tausch-Deal ein?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Jamie Gittens (l.) vom BVB soll Interesse wecken

Borussia Dortmunds Jamie Gittens weckt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Interesse beim FC Chelsea. Nutzt der BVB die Gunst der Stunde und stielt einen Tausch-Deal ein?

Wie die "WAZ" berichtet, gibt es zwischen Jamie Gittens von Borussia Dortmund und dem FC Chelsea eine "heiße Transfer-Spur". Die Blues haben den Flügelspieler offenbar für den Sommer auf dem Zettel. Eine offizielle Anfrage soll es aber noch nicht geben.

Laut der Zeitung könnte Joe Shields, Direktor Profifußball und Scout beim FC Chelsea, möglicherweise zu einem Trumpf im Werben um Gittens werden. Der Funktionär kennt den 20-Jährigen noch aus seiner Zeit bei Manchester City. Shields arbeitete in der Vergangenheit als Scout bei den Skyblues. Gittens selbst spielte zwischen 2018 und 2020 in der Nachwuchsakademie des Premier-League-Giganten, ehe es ihn zum BVB zog.

In Dortmund muss der Engländer nach einer starken Vorrunde mittlerweile um seinen Platz in der Startelf kämpfen. Erst kürzlich berichtete "Sky" ebenfalls, dass es Gittens im Sommer an die Stamford Bridge verschlagen könnte.

BVB: Tausch-Deal mit dem FC Chelsea?

Spannend: Der BVB hat in Person von Carney Chukwuemeka zurzeit eine Leihgabe des FC Chelsea in den eigenen Reihen. Die "WAZ" spekuliert daher, dass der zentrale Mittelfeldmann womöglich in einen Gittens-Deal eingebunden werden könnte.

Chukwuemeka wusste bei Borussia Dortmund zuletzt zu überzeugen.

Der 21-Jährige werde "erst einmal zum FC Chelsea zurückkehren. Was danach passiert, steht noch in den Sternen. Dass er Qualitäten hat und dass er mir gefällt, dass er uns allen gefällt, das ist ganz klar. Aber Chelsea ist intelligent genug, das Prozedere so zu gestalten, dass sie Profit daraus ziehen werden", sagte BVB-Trainer Niko Kovac unlängst im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" über die sportliche Zukunft der Leihgabe.